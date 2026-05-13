هل تتحول مصانع السيارات الأوروبية إلى طوق نجاة لـ"BYD"الصينية؟

تجري شركة "بي واي دي" (BYD) محادثات مع شركة "ستيلانتس" (Stellantis) وشركات صناعة سيارات أوروبية أخرى بشأن الاستحواذ على مصانع غير مستغلة بما يكفي في المنطقة، بحسب ما قالته كبيرة المسؤولين التنفيذيين الدوليين في الشركة الصينية.

قالت نائبة الرئيس التنفيذي، ستيلا لي، في مقابلة الأربعاء، إن أكبر شركة لبيع السيارات الكهربائية في العالم تبحث صفقات محتملة لشراء مصانع في دول مثل إيطاليا.

وأضافت لي، على هامش مؤتمر "مستقبل السيارات" الذي تنظمه صحيفة "فايننشال تايمز" في لندن: "لا نجري محادثات مع "ستيلانتس" وحدها، بل مع شركات أخرى أيضاً". وتابعت "نبحث عن أي مصنع متاح في أوروبا، لأننا نريد الاستفادة من هذا النوع من فائض الطاقة الإنتاجية".

تأتي تصريحات لي بعد إعلان "ستيلانتس" في وقت سابق من الشهر الجاري خططاً لتوسيع تعاونها مع "ليب موتور" (Leapmotor) في أوروبا، عبر تخصيص مصنعين تابعين لـ"فيات" و"بيجو" في إسبانيا لإنتاج سيارات كهربائية لصالح الشركة الصينية.

وفي ظل ارتفاع التكاليف واحتدام المنافسة، تبدو شركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى منفتحة أيضاً على إبرام صفقات مشابهة مع الشركات الصينية.

وقالت لي إن "بي واي دي" تفضل تشغيل هذه المصانع بشكل مباشر، بدلاً من الدخول في شراكات أو مشاريع مشتركة.

"BYD" تدرس الاستحواذ على "مازيراتي"

وعند سؤالها عما إذا كانت قد زارت مصنع "كاسينو" (Cassino) التابع لـ"ستيلانتس" في وسط إيطاليا، والذي يعاني من ضعف الاستغلال، قالت لي إن "بي واي دي" زارت "العديد من المصانع" في أوروبا.

وأضافت أن إيطاليا "ضمن القائمة المختصرة" للدول المرشحة لمثل هذه الصفقات، مشيرةً إلى أن دولاً مثل فرنسا تبدو جذابة أيضاً على المدى الطويل بسبب انخفاض أسعار الكهرباء فيها.

وفي سياق منفصل، قالت لي إن "بي واي دي" تدرس أيضاً الاستحواذ على علامات تجارية تقليدية في المنطقة قد تواجه صعوبات، مضيفةً أن علامات مثل "مازيراتي" (Maserati) "مثيرة للاهتمام للغاية". وأضافت: "نواصل الدراسة، لكننا لم نتخذ أي خطوة حتى الآن".

أسعار الوقود تدعم توسع "BYD" الدولي

في ظل احتدام حرب الأسعار داخل الصين، تسرّع "بي واي دي" توسعها الخارجي، مع تحقيق مبيعاتها نمواً قوياً في أوروبا. وتستفيد الشركة، التي تقود ستيلا لي استراتيجيتها الدولية، من عودة الزخم إلى سوق السيارات الكهربائية بعد ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت "بلومبرغ نيوز" ذكرت الشهر الماضي أن "بي واي دي" صعّدت وتيرة استقطاب الكفاءات من الشركات المنافسة لتعزيز حضور علامتها الفاخرة "دينزا" (Denza) في أوروبا، على أن تُطرح العلامة في المملكة المتحدة لاحقاً هذا العام.