روسيا تستعد لبحث وقف تصدير الغاز إلى أوروبا

قال ‌ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس "إن الحكومة في موسكو ستجتمع قريبا لبحث وقف صادرات ​الغاز إلى أوروبا".

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن روسيا بوسعها وقف الإمدادات فورا وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ناجم عن الأزمة الإيرانية.

ربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أشار إلى أنه لم يُتخذ بعد، برغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر ‌على مبيعات روسيا من ‌الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وقال ​نوفاك، ‌⁠المسؤول ​الذي عينه ⁠بوتين لتولي ملف الطاقة، للصحفيين "بناء على تعليمات الرئيس، سنجتمع قريبا لمناقشة الوضع الحالي مع شركات الطاقة والطرق المحتملة لنقل إمداداتنا من الطاقة".

وأضاف "سنبحث الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريبا، وسنناقش أيضا كيفية الاستفادة من الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية".

مبيعات الغاز الروسي تتراجع

تراجعت ⁠مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل ‌حاد منذ عام ‌2022 بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب في ​أوكرانيا.

ورغم ذلك، تعد ‌روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال ‌إلى الاتحاد الأوروبي، وتسوق الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم في البحر الأسود إلى دول منها المجر وسلوفاكيا وصربيا.

وقال نوفاك "إن الغاز الروسي يمثل أكثر ‌من 12% من الإمدادات الأوروبية".

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن ⁠حصة روسيا ⁠من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب انخفضت من نحو 40% عام 2021 إلى نحو 6% عام 2025.

أما بالنسبة للغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، فبلغت حصة روسيا نحو 13% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عام 2025.

وأشارت بيانات يوروستات إلى أن حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز ​الطبيعي المسال تراجعت ​إلى 16% عام 2025 من 21 % عام 2021.