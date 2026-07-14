توقع الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات ممدوح العمري أن تحقق الشركة عائدا إضافيا مع إنتاج الكوبوليمر من مصنعها الجديد، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز هوامش ربحها، بعد أن سجلت خسارة فصلية في الربع الثاني من هذا العام الجاري نتيجة ارتفاع التكاليف.

الخسارة الأولى التي سجلتها الشركة بعد أرباح استمرت 5 فصول في الربع الثاني جاءت بشكل رئيس نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم (البروبان والبروبيلين) بنسب 40% و21% بالترتيب.

لكن العمري أكد لـ "الاقتصادية" أن الشركة تتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسعار اللقيم والمنتجات والطلب العالمي باعتبارها عناصر مترابطة، وتعتمد على فارق العائد بين أسعار بيع المنتجات وسعر البروبان كمؤشر رئيسي لإدارة المخاطر.

وقال إن الشركة تنفذ إستراتيجية داخلية لتحسين هوامش الربح، ترتكز على ترشيد النفقات، وضبط التكاليف التشغيلية ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعظيم قيمة المنتجات عبر التوسع في إنتاج المنتجات الأعلى عائداً، بما يدعم دخول أسواق جديدة ويعزز هوامش الربحية.

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الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات ممدوح العمري ممدوح

الشركة وسعت في الأونة الأخيرة سلّة منتجاتها، من خلال بدء إنتاج الكوبليمر في المصنع الجديد، وهو منتج يتمتع بطلب مرتفع في الأسواق الأعلى عائداً.

بحسب العمري، يتيح هذا المصنع للشركة دخول أسواق جديدة وتحقيق عائد إضافي يراوح بين 40 و60 دولاراً للطن.

مصنع شركة المتقدمة للبولي التابع بدأ يُسهم إيجابياً في نتائج "المتقدمة" من النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن أسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من 600 ألف طن إلى 1.4 مليون طن.

بلغ المصنع كامل طاقته الإنتاجية بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا للعمري.

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المتقدمة للبتروكيماويات سجلت خسائر في الربع الثاني نتائج المتقدمة للبتروكيماويات في الربع الثاني

البروبان يضغط على الإنتاج والربحية

الرئيس التنفيذي لـ "المتقدمة" أوضح أن كميات الإنتاج خلال الربع الحالي تأثرت بانخفاض بلغ 55% مقارنة بالربع السابق، نتيجة تراجع إمدادات البروبان خلال شهري أبريل ومايو 2026.

لكنه توقع أن يسهم المصنع الجديد في تعزيز ربحية الشركة خلال الفترات المقبلة "إذا استمرت هوامش الربح عند مستوياتها الحالية مع استقرار مستويات الإنتاج".

غير أنه اعتبر في الوقت ذاته من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار في الربع الثالث، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

انخفاض الأسعار قد لا يوثر في هوامش الربح

بحسب العمري، فإن الشركة رصدت انخفاضاً في أسعار البيع خلال أواخر يونيو وبداية يوليو مقارنة بالأشهر السابقة.

بيد أنه قال إن انخفاض أسعار المنتجات لا يؤثر بالضرورة سلباً في هوامش الربح، إذا صاحبه تراجع في أسعار البروبان.

كانت الشركة أعلنت في بيان لها عبر تداول ارتفاع صافي أسعار المبيعات بنسبة 34% في الربع الثاني من العام.

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ارتفاع أسعار البيع قابله اﻧﺧﻔﺎض كميات المبيعات 12% بسبب انخفاض الإنتاج جراء تقلص إمدادات البروبان، فقد سجلت الشركة ارتفاعا ﻓﻲ إيرادات الربع الثاني.

تراجع البروبان سيعزز هوامش الربح

ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 6% تزامن مع زيادة في التكاليف، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بسب العمري.

لكن الرئيس التنفيذي لـ "المتقدمة" بيّن أن تركيز الشركة ينصب على الحفاظ على هوامش ربح مجزية، مع الاستمرار في تطوير المنتجات الأعلى ربحية وتوسيع قاعدة العملاء.

توقع العمري أن يسهم تراجع أسعار البروبان وتكاليف الشحن في الحفاظ على هوامش ربح عند مستويات الربع الثاني من العام الجاري.







