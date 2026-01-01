تحولت شركة المتقدمة للبتروكيماويات المتخصصة في إنتاج البولي بروبيلين والمدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة ارتفاع التكاليف بشكل رئيسي مسجلة نتائج دون التوقعات.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تحولت "المتقدمة" للخسائر بعد 5 فصول من الربحية مسجلة خسائر بـ98 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 82 مليون ريال، حسب بيانات تداول وبلومبرغ.

تأسست شركة المتقدمة 2005، وتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية 2007. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين الذي يمثل المنتج الرئيسي.

جاءت الخسائر بشكل رئيس نتيجة ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المُشترى (اللقيم أو المواد الخام المستخدمة) 40% و21% على التوالي، إلى جانب تسجيل مصاريف الاستهلاك، والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة في الربع الثالث من 2025، فيما لم تكن موجودة خلال الربع الثاني من 2025.

مصاريف الاستهلاك بلغت 20 مليون ريال نتيجة تقديم جزء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لعام 2027 خلال فترة انخفاض إمدادات البروبان في شهري أبريل ومايو، فيما سيسهم ذلك في خفض 50% من الصيانة المجدولة للعام المقبل، ما يزيد إنتاج النصف الثاني 2026 وعام 2027 ويخفض التكاليف خلالهما.

جاءت خسائر الشركة على الرغم من ارتفاع الإيرادات 18% إلى 827 مليون ريال، نتيجة صعود صافي أسعار المبيعات 34%. إلأ أن نمو الإيرادات جاء بأبطأ وتيرة في 4 فصول مع تراجع كمية المبيعات بسبب توترات المنطقة.

ويأتي الارتفاع ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض كميات المبيعات 12% بسبب انخفاض كميات الإنتاج 27% نتيجة انخفاض إمدادات البروبان (اللقيم) خلال شهري أبريل ومايو 2026.

ارتفعت تكلفة المبيعات بنحو 34% بسبب ارتفاع أسعار اللقيم من جهة، إضافة إلى ترجيح ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، لا سيما وأن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على تصدير منتجاتها للخارج في الوقت الذي تزامن مع إغلاق مضيق هرمز ولجوئها لنقل منتجاتها من الجبيل إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر (ميناء الملك عبدالله وميناء جدة) للتصدير ما يزيد عليها التكاليف بشكل كبير.

في ظل هذه العوامل ارتفعت تكلفة المبيعات كنسبة إلى المبيعات إلى 91% وهو الأعلى خلال 6 فصول، ما دفع بدوره إلى تراجع إجمالي الدخل 45%.

ومع ارتفاع الاستهلاك الخاص بالصيانة التي تم تقديمها، تراجع الربح التشغيلي 82% إلى 17 مليون ريال.

أين تبيع المتقدمة منتجاتها؟

تبيع المتقدمة منتجاتها في مناطق جغرافية عدة، تستحوذ الهند على ربعها، ثم خمسين لكل من تركيا وإفريقيا، لتمثلا معا ثلثي الإيرادات.

خلفهما تأتي أوروبا بأقل من 15% والسعودية 10% والصين أقل من 0.5%، وفق البيانات المالية للشركة لعام 2025.

تراجع كبير في هوامش الربح على أساس سنوي وفصلي

مع الارتفاع في التكاليف تراجعت هوامش ربح الشركة بشكل كبير على أساس سنوي وفصلي، ليهبط هامش الربح الإجمالي إلى النصف تقريبا عند 9% وإلى أقل من الخمس في هامش الربح التشغيلي عند نحو 2%.

لماذا ارتفع سهم المتقدمة رغم الخسائر والنتائج دون التوقعات؟

رغم تحول شركة المتقدمة للخسائر وتسجيلها نتائج أقل من التوقعات، إلا أن سهم الشركة أنهى جلسة التداول على ارتفاع يقارب 1% عند 22.8 ريال، فيما كان قد سجل ارتفاعات أكبر خلال الجلسة.

يمكن تفسير تماسك السهم بـ4 عوامل رئيسية، الأول تأكيد الشركة على أنها ستنظر في استنئناف توزيع الأرباح على المساهمين في حال استقرار السوق، والثاني توقعات بمعدلات إنتاج أعلى خلال النصف الثاني من 2026 وعام 2027 كاملا مع عمل 50% من صيانة مبكرة كانت مجدولة في 2027.

أما العامل الثالث، تأكيد الشركة أن إمدادات البروبان عادت لمستوياتها الطبيعية بداية من شهر يونيو بعد انخفاضها شهري أبريل ومايو، ما يعني عودة الإنتاج بالطاقة الإنتاجية الكاملة لمصانع الشركة، رابعا بدء شركة المتقدمة للبولي أوليفينات بإنتاج بولي بروبيلين ذات قيمة مضافة بإستخدام تقنيات صناعية متقدمة، ما يعزز تنوع منتجات الشركة ويوسع نطاق أسواقها ويدخللها قطاعات جديدة.

وبدأت الشركة تسويق التطبيقات المتخصصة في أسواق ذات عوائد أعلى بما في ذلك السوق الأوروبي، مما يتوقع أن يسهم في تحقيق صافي عائد ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري.

كانت "المتقدمة" ومعظم شركات البتروكيماويات قد تعرضت الفترة الماضية لضغوط على الأرباح، في ظل تراجع أسعار المنتجات، وانخفاض كمية المبيعات نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

وحدة التحليل المالي