الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الأخبار

دول الخليج تفعل خطة طوارئ لضمان تدفق السلع في ظل التوترات الجيوسياسية

عبدالعزيز الفكي
عبدالعزيز الفكي من الدمام
الاثنين 9 مارس 2026 15:27 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
دول الخليج تفعل خطة طوارئ لضمان تدفق السلع في ظل التوترات الجيوسياسية

فعّلت دول الخليج، عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خطة طوارئ بالتنسيق مع الغرف التجارية في دول المجلس لمتابعة تدفق حركة التجارة والسلع بين الدول الأعضاء، في إطار الجهود المشتركة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والحفاظ على استقرار الأسواق الخليجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً ، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" أمين عام الاتحاد صالح الشرقي.

قال الشرقي "إن خطة الطوارئ تعتمد على التنسيق المباشر بين الاتحاد والغرف الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي لمتابعة حركة السلع والمنتجات عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، ورصد أي تحديات قد تؤثر في انسيابية حركة التجارة البينية، والعمل على معالجتها بصورة سريعة بما يضمن استمرار تدفق السلع وتلبية احتياجات الأسواق الخليجية".

أشار إلى أن الخطة تركز في عملها على تسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، إضافة إلى تقديم مقترحات وحلول عملية لمعالجة أي اختناقات قد تطرأ على حركة النقل أو الشحن، بما يسهم في تقليل زمن عبور السلع وتسريع حركة التجارة بين دول المجلس.

توقعات بتحويل 250 ألف حاوية شهريا إلى موانئ غرب السعودية

تشير التقديرات الأولية إلى أن بعض خطوط الشحن العالمية قد تعيد...

Sun, 08 2026

كما تركز الخطة في عملها على تسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، إضافة إلى تقديم مقترحات وحلول عملية لمعالجة أي اختناقات قد تطرأ على حركة النقل أو الشحن، بما يسهم في تقليل زمن عبور السلع وتسريع حركة التجارة بين دول المجلس.

وبحسب بيانات المركز الخليجي الإحصائي حصلت عليها "الاقتصادية"، شهدت التجارة البينية الخليجية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية، حيث ارتفعت قيمتها من نحو 28.3 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 44.9 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً يقارب 58% خلال أربع سنوات.

ويعكس هذا النمو تزايد قدرة المنتجات الخليجية على تلبية احتياجات الأسواق داخل دول المجلس، وتعزيز مستوى اكتفاء دول الخليج في مثل هذه الأوضاع والتوترات التي تتسبب في اضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية.

التعريفات
السعوديةدول الخليجالخليجإيران
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية