تسهيل بـ 12 مليار ريال لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي

حصلت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي على تسهيل تمويلي مجمّع بقيمة 12 مليار ريال، بموجب عقد مرابحة مؤسسية لمدة 15 عامًا، وفقا لما أعلنته في بيان.

يمثل التسهيل أول عملية تمويل قرض مستقلة تقوم بها الشركة، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، بشكل مباشر.

جرى ترتيب التسهيل من قبل مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية.

تولت شركة الراجحي المالية دور مستشار هيكلة التمويل، بمشاركة كل من مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي – السعودية كمنظمين رئيسيين مفوضين، إلى جانب بنك البلاد، والمشرق، وبنك الكويت الوطني كمديري سجل الاكتتاب.

يُسهم القرض في تنويع مصادر تمويل "كافد" وتعزيز قدرته على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية على المدى الطويل، وفقا للبيان.

ستدعم هذه التسهيلات مراحل التطوير اللاحقة في مختلف أرجاء المركز، بما يشمل مواصلة تنفيذ وتطوير أصول كافد، ويدعم أهدافه التنموية على المدى البعيد.