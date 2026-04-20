تدشين أولى فنادق "دبليو" في السعودية داخل مركز "كافد" في الرياض

افتتحت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المركز، فندق "دبليو كافد - الرياض"، كأول دخول لعلامة "دبليو" إلى السعودية، بحسب بيان اليوم.

ويعد الافتتاح استكمال لاستقطاب علامات ضيافة عالمية، بعد افتتاح أولى فنادق علامة "كيمبتون" في الرياض في سبتمبر 2025، وتوقيع اتفاقية مع شركة "هيلتون" العالمية لإدارة وتشغيل فندق جديد يضم 450 غرفة.

وفنادق دبليو هي سلسلة فنادق أمريكية تأسست على يد شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات، وتدير نحو 70 فندقا فاخرا وشققا فندقية للإقامة الطويلة حول العالم.

ويضم الفندق الجديد 210 غرفة، بما في ذلك 17 جناحًا و3 وحدات بنتهاوس، ضمنها وحدة بنتهاوس، كما يقدّم 7 مطاعم ومقاهي.

ويدعم الافتتاح مستهدفات رؤية 2030 من خلال توسيع محفظة السعودية من علامات الضيافة، والاستجابة للطلب المتزايد على التجارب الفندقية.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية لدى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، سلطان العبيداء، إن الاستقطاب الجديد يسهم في تعزيز منظومة الأعمال وأسلوب الحياة في المركز، مع مستهدفات المملكة باستقبال 150 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، وتوقعات بنمو نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي 10%.

من جانبه، قال نائب الرئيس الإقليمي للفندق الفاخرة في الشرق الأوسط، إردن كندجيلين، إن الافتتاح يواكب تطلعات المنطقة، في وجهات تسهم في رسم مستقبل قطاع السفر في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.