ترمب: أموال إيران ستُودع في حساب ضمان يخضع لسيطرة أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء إن أموال إيران التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية ستُودع في حساب ضمان يخضع لسيطرة واشنطن، وستُستخدم هذه الأمول لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية، حصريًا من الولايات المتحدة.

ترمب أوضح أن سلعا غذائية زراعية تشمل الذرة والقمح وفول الصويا سيتم شراؤها من المزارعين الأمريكيين "حصريا" لمصلحة الإيرانيين.

اعتبر الرئيس ترمب ان إيران تعيش حاليا" أزمة إنسانية" تجعلها في حاجة إلى هذه المواد الغذائية بشدة، قائلا "أرى من الضروري تقديم المساعدة الآن، قبل فوات الأوان".

حول المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي إنها "تسير على ما يرام".

ترمب اكد أن إيران وافقت "بشكل كامل وتام" على إجراء عمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى لفترة طويلة في المستقبل "إلى ما لا نهاية".

وقال: "لو لم يوافقوا على ذلك، لما كانت هناك مفاوضات أخرى".

اتهم ترمب إيران بنشر تصريحات وصفها بالكاذبة وشن "حملة مكثفة لأخبار مزيفة"، وقال إنها "تبذل قصارى جهدها لتقليص أهمية انتصار أمريكا وجعله تافهًا قدر الإمكان".

سيظل مضيق هرمز دون أي حصار بحري إضافي، "بناء على التنازلات الكبرى التي تقدمها إيران"، وفق الرئيس الأمريكي.

لكنه أشار إلى أن جميع السفن ستبقى في مواقعها "في حال لزم إعادة فرض الحصار"، وإن كان قال إنه هذا "يبدو مستبعدا في هذه المرحلة".