بلومبرغ: السعودية تحقق انتصارات غير متوقعة خلال حرب إيران

حقق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، انتصارات غير متوقعة بمليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية بفعل حرب إيران، كما عززت طموحاتها لتصبح مركزا تجاريا عالميا، فيما أحدثت الحرب اضطرابا في تدفقات الطاقة وزعزعت اقتصادات العالم، بحسب بلومبرغ.

عززت الحرب العائدات السعودية بدعم ارتفاع أسعار النفط إلى جانب خطط الطوارئ، فيما برز ساحل المملكة على البحر الأحمر كممر حيوي لتجاوز مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً أمام التجارة.

قفزت العائدات من صادرات النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث بلغت 24.7 مليار دولار في أول شهر كامل من الحرب في الشرق الأوسط.

يعود ذلك جزئيًا إلى خطة طوارئ عمرها عقود، وهي خط أنابيب الشرق والغرب، التي سمحت بتجاوز مضيق هرمز.

وقال الباحث المقيم في الرياض بمركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط، هشام الغنام "أثبتت السعودية أنها الحصن الذي لا غنى عنه على البحر الأحمر".

هذا يحوّل السعودية إلى طريق عبور رئيسي لسلاسل الإمداد عبر شبه الجزيرة، ما يُمثل دفعة محتملة للاقتصاد البالغ 1.3 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، مكّنت شبكة واسعة من الطرق السريعة السعودية آلاف الشاحنات من نقل الأسمدة والسلع الاستهلاكية عبر الخليج من خلال موانئها على البحر الأحمر.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الأحد إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترامب على أنه لن "يتسرع" في إبرام اتفاق.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، دمج أصول النقل وسلاسل التوريد لإنشاء كيان لوجستي عملاق قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

بحسب المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ألبرت فيدال ريب، فإن "هذه الحرب تُسرّع من خطط السعودية لتصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا بين آسيا وأفريقيا وأوروبا".

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في السعودية بنحو 3% منذ بدء الحرب في 28 فبراير، مقارنةً بانخفاضات بلغت نحو 10% و7% في دبي وأبوظبي على التوالي.

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وعزز ذلك ثقة الشركات الراغبة في الإدراج في السوق السعودية، إذ يواصل عدد من الشركات استعداداتها للطرح العام الأولي في عام شهد هدوءا نسبيًا في هذا المجال بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج.

وبينما استفادت السعودية من موقعها الجغرافي، فقد كانت مستعدة لعقود لاحتمالية إغلاق مضيق هرمز.

وتم تشغيل خط الأنابيب الذي يربط الشرق بالغرب خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت هجمات على السفن في المضيق.

قال رودولف لوميير، الشريك الأول في شركة كيرني الاستشارية، إن بعض حركة الملاحة إلى موانئ المملكة قد تستمر لفترة أطول، لأن إيران ستحتفظ بقدرتها على تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفا "هذا التحول عن مضيق هرمز سيستمر".