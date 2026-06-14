بلاك روك: برامج الادخار الوظيفي "فرصة مزدوجة" للسعودية

تمثل برامج الادخار الوظيفي الطوعية "فرصة مزدوجة" للسعودية، تسهم في تعزيز الأمن المالي للأفراد وتوجّه المدخرات المحلية نحو استثمارات طويلة الأجل، بما يدعم تعزيز أسواق رأس المال السعودية والتنويع الاقتصادي، بحسب ما أكده تقرير جديد لشركة إدارة الأصول العالمية "بلاك روك" اليوم الأحد.

توفر السعودية عدة برامج ادخار وظيفي، وهي أنظمة مالية اختيارية تقدمها شركات وجهات حكومية لموظفيها لتعزيز الأمان المالي والمساعدة على التخطيط للتقاعد، عبر استقطاع نسبة محددة من الراتب مع تقديم حوافز مالية موازية من جهة العمل وفق شروط معينة.

من أبرز هذه البرامج "برنامج أرامكو السعودية للادخار" و"برنامج سابك للادخار"، وبرامج المصارف والشركات المالية.

"بلاك روك" قالت: إن مستويات الثقة المالية الحالية تبرز فرصة واضحة لتعزيز الأنظمة التي تدعم الأمن المالي طويل الأجل والنمو الاقتصادي، مؤكدة أن السعودية تقف عند نقطة تحول مهمة "مع فرصة واعدة لبناء أنظمة ادخار طويلة الأمد أكثر مرونة" في وقت تشهد فيه تحولات اقتصادية ومجتمعية واسعة النطاق.

كاشف رياض، مدير وحدة إدارة الاستثمارات لدى "بلاك روك" في الرياض ومدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط، قال: "الرسالة الإيجابية هنا في أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فتطوير أنظمة التقاعد يشكل جزءاً من الأجندة الشاملة لرؤية السعودية 2030، وقد بدأ بالفعل في إعادة تشكيل الطريقة التي ينظر بها الأفراد إلى الادخار طويل الأمد".

بحسب التقرير، فإن السعودية تشهد نزعة قوية للادخار، "يمكن توجيهها بشكل أفضل نحو أدوات ملائمة للتقاعد".

وفقا لتقديرات "بلاك روك" فإن 75% من سكان السعودية بدأوا الادخار أو التخطيط للتقاعد، و57% يدخرون أو يستثمرون بانتظام، بينما يسهم 24% في برامج التقاعد أو خطط الادخار طويلة الأمد، ما يشير إلى مساحة كبيرة للتوسع في هذه البرامج.

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بينما يشير التقرير إلى أن 59% من المواطنين السعوديين يشعرون بأنهم مستعدون للتقاعد، فإن الدراسة تظهر أن 50% يتوقعون الاعتماد على المدخرات أو الاستثمارات الشخصية، مقابل 6% فقط يتوقعون الاعتماد على البرامج التي توفرها جهات العمل.

في حين يقدر التقرير نسبة المواطنين السعوديين الذين يتوقعون الاعتماد على المعاشات الحكومية بنحو 36%، فإنه يؤكد أن 95% من السعوديين يرون أن برامج الادخار الوظيفي القائمة على المساهمات المحددة تمثل خياراً جاذباً.

التقرير أكد كذلك أن 91% من المواطنين السعوديين سيأخذون المشاركة في هذه البرامج في الحسبان.

يشعر 78% ممن لديهم برنامج ادخار وظيفي بأنهم مستعدون للتقاعد، مقارنة مع 58% ممن لا تتوفر لديهم هذه البرامج، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية، وفقا للتقرير.