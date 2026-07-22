تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام بفضل تراجع أسعار الوقود والمواد الغذائية، ليمنح الأسر متنفساً موقتاً قد لا يستمر طويلاً وسط تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي تضغط على أسعار الطاقة صعوداً.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو، متراجعة من زيادة بلغت 2.8% في الشهر السابق، وهو أدنى معدل منذ مارس 2025، وفقاً لما أفاد به مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء.

جاءت القراءة دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.7%، لتسجل بذلك الشهر الثالث على التوالي الذي يأتي فيه نمو الأسعار أدنى من التقديرات.

انخفضت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 3.1% الشهر الماضي، بعدما تراجعت أسعار النفط الخام وسط آمال بانتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

كما نتجت ضغوط هبوطية إضافية عن تباطؤ تضخم الأغذية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2024، إلى جانب التخفيضات الكبيرة على أسعار الملابس.

تباطأ تضخم الخدمات، الذي يُعد مؤشراً على الضغوط المحلية ويراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 3.6% من 3.7%، لكنه جاء أعلى قليلاً من التوقعات.