سجل متوسط ثروة الفرد في المملكة المتحدة تراجعا متسارعا، ما يجعل الوضع لا يبشر بخير عند مقارنته بالأسواق المتقدمة الأخرى، وفقا لتقرير الثروات العالمي لعام 2026 الصادر عن بنك "يو بي إس".

وانخفض متوسط مستوى الثروة في المملكة المتحدة 23% منذ 2020، وبهذا التراجع، تتخلف بريطانيا عن دول مثل هولندا التي انخفضت 14%، وفرنسا التي سجلت تراجعاً 4.5%.

على الجانب الآخر، ارتفع متوسط الثروة في الولايات المتحدة بنسبة نحو 10%، في حين قفز المعدل في كوريا الجنوبية بنسبة 55%.

ويضع هذا التصنيف المملكة المتحدة في المرتبة قبل الأخيرة من بين 56 سوقاً شملها تقرير بنك "يو بي إس"، تتخلف عنها قبرص التي شهدت تراجعاً بنسبة 25%. وهذا يعني أن بريطانيا سجلت أكبر انخفاض في ثروة الفرد بين جميع الأسواق المتقدمة.

وبحسب "ماركت ووتش"، يأتي هذا الهبوط في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي ثروة الفرد على مستوى العالم، مقاسة بالدولار، بنسبة 11% تقريبًا في العام الماضي، أي أكثر من ضعف المعدل الذي تم الوصول إليه في عامي 2024 و2023.

وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في قطاع إدارة الثروات بالبنك السويسري متعدد الجنسيات، في اتصال مع الصحافيين: إن الانخفاض الملحوظ في نصيب الفرد من الثروة بالمملكة المتحدة مقارنة بنظيراتها يعود جزئياً إلى مرور البلاد بفترة وجيزة من التضخم المرتفع مقارنة ببقية دول أوروبا.

ووفقاً للبيانات التي جمعها مجلس العموم البريطاني هذا الشهر، كان التضخم في المملكة المتحدة أعلى منه في منطقة اليورو لـ3 سنوات بدءاً من 2023، ليعود وينخفض دون هذا المستوى منذ أبريل الماضي.

وعلق دونوفان قائلاً: "باستثناء تلك الفترة، فإن الديناميكيات الاقتصادية تسير بشكل طبيعي تماماً".

وتواجه المملكة المتحدة عقداً من التحولات الاقتصادية والسياسية منذ صوتت بريطانيا في يونيو 2016 لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي. فوفقاً لبنك "باركليز".

فقدت الأسهم البريطانية 50% من أصولها المدارة خلال السنوات العشر الماضية، في وقت شهد فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدفقات مالية وافدة.

في الفترة نفسها، انخفضت حصة المملكة المتحدة من القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم إلى أدنى مستوى قياسي لها عند 3%، بحسب البنك البريطاني.

كما واجهت المملكة المتحدة تغييرات متعددة في القيادة، تعاقب خلالها 6 رؤساء وزراء مختلفين منذ استفتاء "بريكست".

تزامن ذلك مع تلقي الاقتصاد البريطاني ضربات متتالية جراء جائحة كورونا، التي أسهمت في اندلاع أزمة تكلفة المعيشة، إضافة إلى صدمات الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا 2022 والحرب في إيران.

وبحسب تقرير بنك "يو بي إس"، ارتفع عدد المليونيرات في المملكة المتحدة بنسبة 1.8% العام الماضي، بينما استحوذت الولايات المتحدة على ما يقارب نصف إجمالي المليونيرات الجدد الذين انضموا للقائمة في 2025، بنمو قدره 1.9%.

أوضح دونوفان أن المشكلة لا تكمن في أن المملكة المتحدة تفقد أعداد مليونيراتها، بل في أن هذا النمو يحدث انطلاقاً من قاعدة كبيرة أصلا مقارنة مع قارة أوروبا.