الوجبات المعقمة.. استثمارات بمليارات الريالات في خدمة حجاج البيت

في مكة المكرمة، حيث تستعدّ العاصمة المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج، تستنفر جميع الجهات جهودها لتكون في خدمتهم. تدور ماكينات المصانع لتوفير كل ما يلزم راحتهم، وفي المقدمة الغذاء المناسب، الذي شيدت من أجله صروح صناعية باستثمارات مليارية.

في واحد من أكبر مصانع الوجبات الغذائية المعقمة، كان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف حاضرا للتحقق من كفاءة خطوط الإنتاج والتأكد من الجاهزية التشغيلية لمواكبة متطلبات موسم الحج. "الاقتصادية" كانت حاضرة أيضا للتعرف من كثب عن هذه المنظومة الإنتاجية الضخمة.

تضم منطقة مكة 640 مصنعا للأغذية، تضعها في المرتبة الثانية على مستوى السعودية بعد منطقة الرياض. ويقدر حجم الاستثمارات في هذه المصانع بنحو 9 مليارات ريال

25 مليون وجبه سنويا في مصنع واحد

وليد رشيدي، رئيس مجلس المديرين في شركة "مناف الغذاء الصناعية"، وهي واحدة من أكبر مصانع الغذاء المتخصصة في إنتاج الوجبات المعقمة في السعودية، أوضح لـ "الاقتصادية" أن المصنع ينتج نحو 25 مليون وجبة سنويًا، بما يعادل نحو 70 ألف وجبة يوميًا.

المصنع، الممتد على مساحة 50 ألف متر مربع، يطمح إلى رفع إنتاجه إلى 75 مليون وجبة سنويا بحلول 2030، بالتزامن مع استكمال خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية.

الخريف خلال جولته في مصنع "مناف الغذاء الصناعية" MIM-33

حجم الاستثمارات في المصنع يبلغ نحو 140 مليون ريال، مع خطط لرفع هذه الاستثمارات إلى 200 مليون بحلول 2030.

يقدم المصنع تشكيلة متنوعة من الوجبات العالمية والمحلية، تشمل الوجبات التايلندية والإندونيسية والماليزية إلى جانب الوجبات السعودية بمختلف أنواعها.

كانت أعمال الإنشاء في المصنع قد بدأت عام 2017، وافتتح تجريبيا العام الماضي، لكن الانطلاق الرسمي بدأ هذا العام.

قدرات إنتاجية متعددة الاستخدامات

ينتج المصنع وجبات معقمة ذات صلاحية ممتدة حتى 18 شهرًا في درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات الإنسانية والعسكرية والصحية، وعمليات الإغاثة أيضا.

كما يستهدف إنتاج نحو 6 ملايين وجبة سنويًا مخصصة للقطاع الصحي، بينما تجاوز إنتاجه خلال هذا العام مليون وجبة، خُصص جزءا منها لخدمة نحو 120 ألف حاج إندونيسي.

عدنان مندورة، رئيس مجلس إدارة شركة "مشارق القابضة"، التي يتبعها مصنع "مناف"، أكد أن المصنع يعمل ضمن منظومة وطنية، تسعى إلى تطوير الممكنات الصناعية واللوجستية في مكة المكرمة، بما يعزز موثوقية سلاسل الإمداد، ويرفع جاهزية القطاع الصناعي لمواكبة النمو المتسارع في خدمات الحج والعمرة.

وقال إن الهدف "تقديم وجبات غذائية عالية الجودة تجمع بين القيمة الغذائية، وسلامة الحفظ، وسرعة التوزيع، بما يواكب النمو المتسارع في خدمات الحج والعمرة، ويعزز جاهزية القطاع الصناعي الوطني لتلبية الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية عالية".

الخريف خلال الجولة التفقدية في أحد المصانع: صورة من "واس" الخريف 7

بلغت نسبة الإشغال في المدن الصناعية بمنطقة مكة المكرمة نحو 95%، وتعد من أعلى نسب الإشغال في السعودية، ما يعد مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين في هذه المنطقة.

خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مناطق موسمية مؤقتة تتجاوز مساحتها 700 ألف متر مربع لمواكبة متطلبات موسم الحج.

تشتمل تلك المناطق على تجهيزات للمشاعر، ومواقف لحجاج البر، وووحدات للإمداد الغذائي المركزي، ومستودعات للتموين.