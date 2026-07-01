وثق المسار الرياضي رحلة إزالة أبراج وخطوط الكهرباء على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان في فيلم بعنوان "مسار بلا عوائق"، ضمن خطوات تستهدف تحسين المشهد الحضري، وإماطة العناصر البصرية المؤثرة في أفق مدينة الرياض.

شملت الرحلة تفكيك وإزالة أكثر من 200 برج هوائي على طول المسار، البالغ أكثر من 30 كيلومترا.

يصل ارتفاع البرج الواحد إلى 80 مترا بوزن 4 أطنان لكل برج.

جرى استبدال البنية التحتية الهوائية على طول المسار ليحل محلها 12 كابلا أرضيا متطورا.

الكابلات الأرضية للمسار الرياضي المسار الرياضي 4

يتيح المشروع مساحات حضرية أكثر استدامة، تحفز المجتمع السعودي على ممارسة الرياضة.

يبرز "مسار بلا عوائق" واحدا من أهم الإنجازات التي أسهمت في تمكين تطوير المسار الرياضي، منذ وجود البنية التحتية الهوائية وحتى نقلها إلى كابلات أرضية متطورة.

ويستعرض مراحل التنفيذ، وحجم الأعمال المنجزة، وأثر المشروع في تشكيل أفق المدينة، كإحدى المحطات المهمة في مسيرة التحول الحضري بمدينة الرياض.

أعمال إزالة أبراج الكهرباء من المسار الرياضي المسار الرياضي2

تجاوز عدد زوار المسار الرياضي في العاصمة السعودية الرياض نحو 3 ملايين شخص منذ افتتاحه قبل أكثر من عام حتى نهاية فبراير الماضي وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" "المسار" الرياضي.

يمتد المسار الرياضي بطول يتجاوز 135 كيلومترا، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها.

يشتمل على مسارات آمنة ومشجرة للمشاة على طول امتداد المشروع، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية للمحترفين والهواة، ومسارات للخيل، ومجموعة من المرافق من بينها البرج الرياضي الذي يعد أطول برج رياضي في العالم وأحد أبرز معالم المشروع.

الرمز الأيقوني للمسار الرياضي الرمز الأيقوني للمسار الرياضي

في فبراير 2025، أي قبل أكثر من عام افتتحت أولى مراحل مشروع المسار الرياضي، التي تشتمل على 5 وجهات.

تشمل الوجهات وجهة وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، والجزء الواقع بين تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمرحلة الأولى لمنتزه الرمال الرياضي، ليصبح ما تم تنفيذه من أطوال في المشروع حتى حينه 83 كيلو مترا، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع الكلي 40%.

يوفر المشروع أكثر من 4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 مرفقًا رياضيًا، ومعالم فنية مميزة، إضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.