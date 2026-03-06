3 ملايين عدد زوار المسار الرياضي خلال عام من الافتتاح

تجاوز عدد زوار المسار الرياضي في العاصمة السعودية الرياض نحو 3 ملايين شخص منذ افتتاحه قبل نحو عام من الآن وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" "المسار" الرياضي.

ويمتد المسار الرياضي بطول يتجاوز 135 كيلو متر، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويشتمل على مسارات آمنة ومشجرة للمشاة على طول امتداد المشروع، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية للمحترفين والهواة، ومسارات للخيل، ومجموعة من المرافق من بينها البرج الرياضي الذي يعد أطول برج رياضي في العالم وأحد أبرز معالم المشروع.

وفي فبراير 2025، أي قبل نحو عام افتتحت أولى مراحل مشروع المسار الرياضي، التي تشتمل على خمس وجهات، تشمل وجهة وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، والجزء الواقع بين تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمرحلة الأولى لمنتزه الرمال الرياضي، ليصبح ما تم تنفيذه من أطوال في المشروع حتى حينه 83 كيلو متر، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع الكلي 40%.

وفي ديسمبر الماضي افتُتحت "ذا قروف" الواقعة في وجهة الفنون كإحدى أبرز وجهات المرحلة الأولى من مشروع المسار الرياضي، بوصفها وجهة حضرية ثقافية تمتد على طول 1.2 كيلومتر.

ويوفر المشروع أكثر من 4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 مرفقًا رياضيًا، ومعالم فنية مميزة، إضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.

وأولى وجهات المشروع المكتملة من وجهة وادي حنيفة غرب مدينة الرياض، تمتد بطول 13.4 كم من سد العلب شمالًا وحتى طريق جدة جنوبًا، مرورًا بمشروع بوابة الدرعية، وتشمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية والخيول، كما تضم عددًا من المناطق المشجرة ومحطات استراحة وتوقف للدراجين، وترتبط وجهة وادي حنيفة بوجهة البرومينيد من خلال جسر الدراجات أحد المرافق المميزة والأيقونية للمشروع، حيث يقع على تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويحتوي على مسارين مستقليّن، أحدهما مخصص للمشاة بطول 1 كم، وآخر للدراجات الهوائية بطول 771 مترًا، ويهدف الجسر إلى تعزيز التنقل الآمن والمستدام ما يمكن مرتادي المشروع من التنقل بشكل آمن وميسّر من الدرعية إلى وجهة البرومينيد على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتمتد وجهة البرومينيد بطول 4 كم، متوائمة بتصاميمها لمعايير الكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، كما تحتوي الوجهة على مسارات للدراجات الهوائية بنوعيها للمحترفين والهواة، ومحطات توقف للدراجين، ومساحات خضراء ومسطحات مائية، ومناطق متنوعة للتنزه، وملاعب للأطفال، وعدد من منافذ البيع والمراكز المتخصصة بتأجير الدراجات الهوائية ومستلزماتها.

ويمتد الجزء الواقع في تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بطول 300 متر، ويتميز ببرج الفنون وهو عمل فني مستلهم من أبراج كهرباء الضغط العالي التي كانت بامتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حيث يتزين بألواح هندسية ملونة تخترقها أشعة الشمس لتشكل انعكاسا فنيا بديعا ومعلمًا بارزًا لمرتادي المشروع ووجهاته.

كما اشتملت الوجهات المكتملة للمشروع على المسار الداخلي (دائري) لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بطول 20 كم، ويتضمن مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، ومسارا للمشاة، كما يتيح التنقل بين مرافق الجامعة لمنسوبيها وزائريها.