أُطلقت حزمة من 142 فرصة استثمارية للتنمية المستدامة في مواقع الغطاء النباتي بجميع مناطق السعودية، باستثمار متوقع يتجاوز 700 مليون ريال، وإسهام متوقع في الناتج المحلي السعودي بملياري ريال.

حزمة الفرص، التي أعلن عنها في بيان اليوم الخميس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة، تغطي مساحات إجمالية تتجاوز 60 مليون متر مربع.

تأتي هذه الحزمة ضمن جهوده لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، ودعم مستهدفات الاستدامة البيئية، بحسب البيان.

المركز أكد أن الحزمة الاستثمارية تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للمستثمرين تطوير مشاريع نوعية تشمل التخييم والكرفانات والفعاليات والسياحة البيئية والزراعية.

تراوح المدد الاستثمارية بين 5-25 عامًا، بما يعزز استدامة المواقع الطبيعية ويرفع من كفاءة استثمار الموارد البيئية.

تشير توقعات المركزي إلى تحقيق عائد على الاستثمار يصل إلى 16%، ومعدل عائد داخلي يبلغ 17%.

7000 فرصة عمل ورواد الأعمال مدعوون لاغتنام الفرص

من المنتظر كذلك أن توفر حزمة الفرص نحو 7000 فرصة عمل، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز الاقتصاد الوطني.

يأتي طرح هذه الحزمة يأتي امتدادًا لدور المركز في تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها واستدامتها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع البيئية، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030.

دعا المركز المستثمرين ورواد الأعمال والجهات المهتمة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية والاستفادة منها، والمشاركة في تطوير مشاريع مستدامة تجمع بين العائد الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

يعمل المركزعلى طرح فرص استثمارية طويلة الأمد وأخرى موسمية في مواقع الغطاء النباتي؛ بهدف دعم أعمال التشجير، وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في مختلف مناطق السعودية.