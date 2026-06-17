3 شهادات من "غينيس" في عام واحد تعزز جهود السعودية في مكافحة التصحر

حققت منطقة الجوف في الجزء الشمالي الغربي للمملكة إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بعد تسجيل مجمع المشاتل رقمًا قياسيًا في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفه أكبر منتج للشتلات البرية والرعوية في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون شتلة سنويًا.

ويُعد الإنجاز الثالث الذي تحققه المنطقة خلال عام واحد، في تأكيد على تطور القدرات الوطنية في إعادة تأهيل الأراضي ودعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

شهادة غينيس جديدة لأكبر منتج للشتلات البرية والرعوية

تسلّم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لتسجيل مجمع المشاتل بالجوف رقمًا قياسيًا جديدًا، بوصفه أكبر منتج للشتلات البرية والرعوية، بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون شتلة سنويًا، بما يُسهم في دعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

ثلاثة إنجازات عالمية خلال عام واحد

أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن الإنجاز يُضاف إلى الإنجازات النوعية التي حققتها الجوف في مجال إعادة تأهيل الأراضي، حيث حصلت محطة التمريات للتجارب الحقلية وإنتاج البذور على شهادة «غينيس» بوصفها أكبر محطة مستدامة في العالم، وأسهمت في إنتاج البذور وتنفيذ عمليات التأهيل البيئي ومكافحة التصحر، إضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد عبر أكبر عملية جمع موسمية للبذور، بعد جمع 95 طنًا من البذور البرية والرعوية.

قدرات وطنية متقدمة لدعم الغطاء النباتي

وأوضح المركز أن الإنجاز يعكس تطور القدرات الوطنية المتقدمة في إنتاج النباتات المحلية، ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي على نطاق واسع، مبينًا أن مجمع المشاتل يمتد على مساحة تقارب 120 ألف متر مربع، ويضم 28 بيتًا محميًا مجهزة بأحدث التقنيات الزراعية، كما يُسهم في استعادة النظم البيئية، وتأهيل المراعي، وتعزيز الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة.

منظومة تشغيل مستدامة وفق أعلى معايير الجودة

وأشار المركز إلى أن المجمع يعمل وفق سياسات تشغيلية مستدامة تركز على حماية البيئة، وكفاءة استخدام الموارد، وضمان جودة الإنتاج، مع تطبيق إجراءات دقيقة لمتابعة الإنتاج وتوثيق العمليات، وضمان جودة الشتلات وقابليتها للتتبع والتحقق.

وأضاف أن العمل في المجمع يستند إلى منظومة متكاملة من الإجراءات التشغيلية ومعايير الجودة المعتمدة دوليًا، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

دعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء

ويُسهم التكامل بين إنتاج البذور، وجمعها، وإنتاج الشتلات، في تعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التصحر، ودعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لتنمية الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية.