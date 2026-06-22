الصندوق العربي للطاقة يدرس طرح أول سندات باندا بـ 3 مليارات يوان

يدرس الصندوق العربي للطاقة جمع ما لا يزيد عن 3 مليارات يوان (نحو 443 مليون دولار) عبر إصدار سندات مقوّمة باليوان في سوق السندات المحلية الصينية، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر.

إذا تم تحديد السعر بنجاح، فستكون هذه أول سندات باندا يصدرها الصندوق.

قد تبلغ مدة السندات المحتملة 3 سنوات ويمكن تسويقها في الأشهر المقبلة، بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، نظراً لطبيعة الموضوع السرية.

المفاوضات جارية وقد تتغير التفاصيل، حسبما أفادت المصادر.

في يناير الماضي، حصل الصندوق العربي للطاقة على موافقة الجهات التنظيمية في الصين لجمع ما يصل إلى 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) من خلال سندات مقومة باليوان.

الصندوق، المملوك لـ10 دول عربية مصدّرة للنفط، في إطار شراكة متعددة الأطراف تكرّس جهودها لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها في المنطقة، يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمول الصندوق مشاريع تمتد عبر أكثر من 35 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.

سجل الصندوق أعلى صافي دخل في تاريخه للعام الرابع على التوالي السنة الماضية، مدفوعاً بنمو قوي في الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 282.4 مليون دولار، مقارنة مع 265.7 مليون دولار في 2024، بزيادة 18% على أساس معدل باستثناء الأرباح من بيع الأصول العقارية السابقة.