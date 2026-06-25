يرعى الصندوق الثقافي السعودي النسخة الـ 12 من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظّمه جمعية السينما بشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام خلال الفترة من 26 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل في مركز "إثراء" بالظهران، بحسب ما أعلن اليوم الخميس.

يشارك الصندوق على مدار أيام المهرجان بحضورٍ من خلال أنشطة متنوعة.

تتضمن مشاركة الصندوق جناحا رئيسا في سوق الإنتاج، يوفر مساحة للتواصل مع روّاد الأعمال وصناع الأفلام للتعريف بالتمويل الثقافي وحلول الصندوق المالية والتمكينية التي تسهم في نمو مشاريعهم وتلبي احتياجاتهم.

يصاحب الجناح تقديم استشارات متخصصة عبر جلساتٍ فردية، تأتي ضمن برنامج "لقاء الخبراء" المدرج في أجندة المهرجان، لتوجيه صناع الأفلام ومساعدتهم في تجاوز التحديات التي تواجه مشاريعهم.

تتضمن المشاركة جلسة حوارية بعنوان: "من الفكرة إلى الصناعة: مستقبل الاستثمار والتمويل في قطاع الأفلام" لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء صناعة مستدامة.

المشاركة تتضمن أيضا جلسة حوارية أخرى بعنوان "كيف يستفيد مشروعك السينمائي من خدمات الصندوق الثقافي؟" لربط رواد الأعمال والمنشآت العاملة في قطاع الأفلام بخدمات الصندوق، وتعريفهم بمزايا التمويل الثقافي الداعمة لجميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، إلى جانبهم توجيههم إلى آليات الاستفادة منها.