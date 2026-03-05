الشركة المشغلة لميناء خليفة البحريني تعلن القوة القاهرة

أعلنت شركة "إيه بي إم تيرمينالز البحرين"، المشغلة لـميناء خليفة بن سلمان، حالة "القوة القاهرة"، وفقا لما ورد في إشعار وجهته الشركة إلى عملائها.

الشركة أوضحت في الإشعار أن الظروف الأمنية الراهنة في المنطقة تسببت في تعطل عمليات الميناء.

لكنها أشارت إلى أن فترة التعطل هذه لم تتضح بعد، وتعتمد على التوجيهات والتعليمات التي ستصدرها الجهات المختصة في البحرين.

وقالت إن عمليات الميناء جرى تقييدها بالفعل، وقد يستمر تعليقها أو تأثرها إلى حين صدور تعليمات رسمية جديدة.

يُعدّ ميناء خليفة بن سلمان الميناء التجاري الرئيسي في البحرين وأحد المراكز الحيوية لحركة الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، إذ يتعامل مع معظم واردات وصادرات البحرين.

توالي إعلانات القوة القاهرة

دفعت توترات الشرق الأوسط، عدة شركات في أنحاء العالم إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وفي مقدمتها "قطر للطاقة "، وسط مخاوف اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة إمدادات الطاقة وفي مقدمتها النفط المار عبر مضيق هرم ز.

أبرز الشركات كانت "قطر للطاقة" التي أعلنت أمس الأربعاء حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال بعد توقف الإنتاج بسبب هجمات وإغلاق محتمل لممرات النقل.

وكانت "قطر للطاقة" أوقفت إنتاج الألمنيوم وبعض المواد الكيماوية في ظل تداعيات الهجمات الإيرانية التي أجبرتها على إغلاق منشآتها الرئيسية لإنتاج الغاز المسال.

"ألمنيوم البحرين" (ألبا) كذلك كانت حالة القوة القاهرة، ما قاد سعر الألمنيوم إلى بلوغ أعلى مستوياته من 2022 في بورصة لندن للمعادن. وتملك الشركة أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم خارج الصين بطاقة إنتاج تتجاوز 1.6 مليون طن سنوياً



