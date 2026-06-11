الشركة السعودية للقهوة تطلق المرحلة الثانية من «محصول التميز السعودي»

أطلقت الشركة السعودية للقهوة المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمسابقة «محصول التميز السعودي» (Gems of Saudi)، بالتعاون مع منظمة Alliance for Coffee Excellence، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة البن السعودي وتمكين المزارعين وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في صناعة القهوة المختصة.

وتشهد النسخة الحالية من المسابقة مشاركة خمسة حكام سعوديين للمرة الأولى ضمن لجنة التحكيم، في خطوة تعكس تطور الخبرات الوطنية في مجال تقييم القهوة المختصة، وتعزز حضور الكفاءات السعودية في واحدة من أبرز المنصات المتخصصة على مستوى القطاع.

تأتي مشاركة الحكام السعوديين امتدادًا للبرامج التي تنفذها الشركة السعودية للقهوة لتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل المختصين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع البن، بما يشمل التقييم والتحكيم وضبط الجودة، بما يسهم في رفع معايير الإنتاج وتحسين تنافسية المنتج المحلي.

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منصة عالمية لإبراز جودة البن السعودي

وتوفر المسابقة للمزارعين فرصة لعرض أفضل محاصيلهم أمام نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين، بما يسهم في إبراز الخصائص الفريدة للبن السعودي وتعريف الأسواق العالمية بجودته العالية، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتسويق والتصدير.

كما تمثل المسابقة منصة متخصصة لتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين والخبراء الدوليين، بما يدعم نمو القطاع ويعزز العوائد الاقتصادية للمحاصيل الوطنية.

دعم المزارعين وتطوير الممارسات الزراعية

وتواصل الشركة السعودية للقهوة من خلال هذه المبادرة تمكين المزارعين من تبني أفضل الممارسات الزراعية وأساليب المعالجة الحديثة، بما ينعكس على جودة المحصول ويرفع من قدرته التنافسية في أسواق القهوة المختصة العالمية.

ويعد تطوير المهارات الفنية وتحسين عمليات ما بعد الحصاد من أبرز المحاور التي تركز عليها الشركة لدعم استدامة القطاع وتعزيز القيمة المضافة للبن السعودي.

ترسيخ مكانة السعودية على خارطة القهوة المختصة

وتُعد مسابقة «محصول التميز السعودي» من أبرز المبادرات النوعية الهادفة إلى تسليط الضوء على أفضل محاصيل البن المنتجة محليًا، وتعزيز حضور السعودية في قطاع القهوة المختصة عالميًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الشركة السعودية للقهوة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة للبن السعودي، تجمع بين الحفاظ على الإرث الزراعي العريق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات التنمية الزراعية ويعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة القهوة المختصة.