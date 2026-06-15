السوق المالية توافق على طرح بنك الرياض أدوات دين

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة بنك الرياض تسجيل وطرح أدوات دين طرحا عاما ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 10 مليارات ريال، وفقا لما أعلنته اليوم الاثنين.

قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، سيتم نشر نشرة الإصدار، التي تحتوي المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

يشمل ذلك البيانات المالية للمُصدر ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أول إصدار لأدوات دين المُصدر المزمع إصدارها ضمن برنامج الإصدار خلال هذه الفترة.

ارتفعت أرباح بنك الرياض السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.6 مليار ريال بنسبة 5.1% على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات، بحسب بيان للبنك على "تداول" اليوم.

"بنك الرياض" الذي أُسس في 1957، يعمل في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية من خلال شبكة فروعه البالغة 334 داخل وخارج السعودية.

تبلغ قيمته السوقية اليوم 87.3 مليار ريال، ويملك فيه صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 21.8%، فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 10.4%.