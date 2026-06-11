السعودية وفرنسا تطلقان برنامج العمل المشترك لتعزيز التعاون السياحي وتطوير التجربة السياحية

دشّنت السعودية وفرنسا فصلًا جديدًا من التعاون السياحي المشترك، عبر توقيع برنامج العمل المشترك، وذلك خلال اجتماع مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتجارة والحِرفية والسياحة والقدرة الشرائية الفرنسي، السيد سيرج بابان.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في ديسمبر 2021 بشأن التعاون في المجال السياحي، حيث يشكّل إطارًا عمليًا لتعزيز الشراكة الثنائية في عدد من المسارات الحيوية، من بينها تنمية القدرات البشرية، وتشجيع الاستثمار المشترك، ودعم الابتكار وتبادل البيانات، إلى جانب تطوير جهود الترويج السياحي.

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ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالتجربة السياحية في البلدين، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية، ويقدّم نموذجًا دوليًا للتكامل بين الوجهات السياحية الكبرى على مستوى العالم.