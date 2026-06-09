وزارة السياحة تعزز تمكين الكفاءات الوطنية عبر رعاية ملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026

شاركت وزارة السياحة السعودية بصفتها راعيًا رئيسًا لملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026، الذي أقيم تحت شعار «التميز والريادة في القطاع السياحي»، واستضافته جامعة أم القرى في مكة المكرمة خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مسارات مهنية أوسع أمام الكفاءات الوطنية، وتعزيز ارتباط الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل بالفرص المتاحة في القطاع السياحي وبرامجه النوعية، بحضور وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية في وزارة السياحة المهندس رزان العايد.

دعم تنمية القدرات البشرية السياحية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن مشاركة الوزارة جاءت انطلاقًا من دورها في تنمية القدرات البشرية السياحية ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في نمو القطاع، من خلال مبادرات وبرامج تستهدف التأهيل والتدريب والتطوير المهني، وتدعم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع السياحي في المملكة.

وأشار إلى أن المشاركة تضمنت جناحًا تفاعليًا للتعريف ببرنامج «أهلها» ومبادراته وخدماته، إلى جانب المشاركة في الجلسة الإثرائية بعنوان «مستقبل القطاع السياحي في المملكة: الكفاءات والابتكار والشراكات»، وتقديم أربع ورش عمل تخصصية، والمشاركة في لجان هاكاثون الابتكار السياحي وأعمال التحكيم.

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التزام مستمر بتمكين الكفاءات الوطنية

وأكد الأنصاري أن مشاركة الوزارة في الملتقى تأتي مواصلةً لالتزامها الراسخ بالاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة القطاع السياحي الواعد، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ودعم مستهدفات التنمية السياحية في السعودية.

تكريم المتميزين من خريجي البرامج النوعية

وضمن مشاركتها في الملتقى، كرّمت وزارة السياحة 10 خريجين متفوقين من برنامج الماجستير التنفيذي، من بين أكثر من 500 خريج أتمّوا البرنامج بنسختيه بالشراكة مع جامعات عالمية متخصصة، وذلك تقديرًا لتميزهم وإبرازًا لأثر برامج الوزارة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة مستقبل القطاع السياحي في السعودية.