الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.49
(2.37%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة138.7
(-0.79%) -1.10
الشركة التعاونية للتأمين127
(-0.78%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.4
(-0.33%) -0.40
شركة دراية المالية5.18
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-0.11%) -0.04
البنك العربي الوطني21.6
(0.28%) 0.06
شركة موبي الصناعية10.95
(-3.10%) -0.35
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.8
(1.58%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.79
(0.68%) 0.12
بنك البلاد26.82
(-1.03%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل10.02
(0.80%) 0.08
شركة المنجم للأغذية52.5
(0.77%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.4
(2.15%) 0.24
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(-1.24%) -0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية148.6
(2.48%) 3.60
شركة الحمادي القابضة26.6
(-0.37%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين12.63
(2.68%) 0.33
أرامكو السعودية27.56
(0.58%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية13.88
(2.36%) 0.32
البنك الأهلي السعودي42.34
(1.24%) 0.52
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.44
(-3.48%) -1.24
الأخبار

السعودية وروسيا تبحثان الشراكات الإستراتيجية في النقل والخدمات اللوجستية

«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 1 أبريل 2026 16:0 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
يرأس وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر وفد السعودية إلى المنتدى الدولي للنقل واللوجستيات، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان اليوم الأربعاء.

تهدف المشاركة إلى بحث وتعزيز العلاقات الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الإستراتيجية بين البلدين، حيث يُعنى بتشكيل مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية عالميًا.

وتجمع البلدين شراكة إستراتيجية تعزز تكامل النقل والخدمات اللوجستية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3.4 مليار دولار.

وتشمل الشراكات في القطاع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال سلامة الطيران المدني، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال أمن الطيران المدني، واتفاقيـة خـدمات النقل الجوي.

يعد المنتدى منصة حكومية رفيعة المستوى تعقد سنويًا في مدينة سانت بطرسبرج بمشاركة نخبة من المستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.



التعريفات
اقتصادروسياالسعوديةالنقلالخدمات اللوجستية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية