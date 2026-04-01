السعودية وروسيا تبحثان الشراكات الإستراتيجية في النقل والخدمات اللوجستية

يرأس وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر وفد السعودية إلى المنتدى الدولي للنقل واللوجستيات، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان اليوم الأربعاء.

تهدف المشاركة إلى بحث وتعزيز العلاقات الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الإستراتيجية بين البلدين، حيث يُعنى بتشكيل مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية عالميًا.

وتجمع البلدين شراكة إستراتيجية تعزز تكامل النقل والخدمات اللوجستية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3.4 مليار دولار.

وتشمل الشراكات في القطاع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال سلامة الطيران المدني، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال أمن الطيران المدني، واتفاقيـة خـدمات النقل الجوي.

يعد المنتدى منصة حكومية رفيعة المستوى تعقد سنويًا في مدينة سانت بطرسبرج بمشاركة نخبة من المستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.







