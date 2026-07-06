أتمّت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لعام 2026، بإجمالي 661 ألف طن، سيتم توريدها من مناشئ تشمل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ومنطقة البحر الأسود، في إطار خططها لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استدامة الإمدادات.

وأوضح رئيس الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي بهدف الحفاظ على مستويات آمنة من مخزون القمح وتلبية احتياجات شركات المطاحن في السعودية.

ومن المقرر أن تستقبل فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل» الشحنات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 عبر 11 باخرة، تشمل أربع بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي بحمولة 244 ألف طن، وست بواخر إلى ميناء ينبع التجاري بإجمالي 362 ألف طن، وباخرة واحدة إلى ميناء جازان تحمل 55 ألف طن.

وشهدت المناقصة منافسة بين 14 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، فيما رُسيت الكميات على ست شركات بعد تقديمها أقل الأسعار المستوفية للمواصفات الفنية المعتمدة.