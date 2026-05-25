400 ألف طن السعات التخزينية لفروع "سابل" غرب السعودية وجولة ميدانية للاطلاع على الأعمال

فيما تبلغ السعات التخزينية لفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل" في غرب السعودية نحو 400 ألف طن، استقبلت الشركة في فروعها بالجموم وجدة وينبع كل من رئيس مجلس إدارة "سابل" عبدالرحمن الزغيبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح، يرافقهما عدد من مسؤولي الشركتين، وذلك ضمن جولة ميدانية للاطلاع على سير العمليات التشغيلية وأعمال الفروع والقدرات التشغيلية للشركة.

وشملت الجولة الميدانية الاطلاع على أعمال الفروع وقدراتها اللوجستية، إلى جانب متابعة الخدمات المرتبطة بعمليات المناولة والتخزين والنقل، واستعراض جهود الشركة في تعزيز استدامة الإمدادات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم دور سابل في منظومة الأمن الغذائي في السعودية.

وقد امتدت الجولة على مدى يومين، بدءًا من فرع الجموم الواقع على بُعد نحو 30 كيلومترًا من مكة المكرمة التي تشهد توافد حجاج بيت الله الحرام، مرورًا بفرع جدة في ميناء جدة الإسلامي وصولًا إلى فرع ينبع.

وتبلغ السعات التخزينية لفروع سابل في غرب السعودية نحو 400 ألف طن، موزعة على فرع جدة بسعة 140 ألف طن منذ بدء تشغيله عام 1978، وفرع الجموم بسعة 125 ألف طن منذ تشغيله عام 2015، إضافة إلى فرع ينبع الذي بدأ تشغيله عام 2021 بسعة تخزينية تبلغ 120 ألف طن، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تدعم استدامة الإمدادات وكفاءة الخدمات اللوجستية للحبوب.