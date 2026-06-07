الحرب تفقد إيران 7% من قدرتها على توليد الكهرباء

فقدت إيران نحو 7% من قدرتها على توليد الكهرباء جراء أضرار تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة، وفقا لحسابات تستند إلى تصريحات أدلى بها مسؤول بارز في وزارة الطاقة الإيرانية اليوم الأحد.

مصطفى رجبی مشهدي، نائب وزير الطاقة الإيراني، قال إن نحو 7000 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء في البلاد تعرض لأضرار، فيما لم يعاد إلى الخدمة سوى 2500 ميجاوات منها حتى الآن، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

الحرب الإيرانية كانت قد استمرت نحو 40 يوما، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السابع من إبريل الموافقة على وقف لإطلاق النار، تضمن هدنة مدتها أسبوعين بوساطة باكستانية، من أجل إتاحة فرصة أمام التوصل إلى مقترح موحد لإنهاء دائم للصراع.

منذ ذلك الحين جرى تمديد الهدنة مرتين، آخرتهما كانت إلى أجل مسمى في أواخر أبريل الماضي. وشهدت الهدنة توترات وخرقاً متبادلاً للاتفاق أكثر من مرة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود وقف إطلاق النار، لكنها ما زالت صامدة إلى حد كبير.

لا خطط لقطع الكهرباء

مشهدي، الذي أشار إلى أن القدرة الاسمية لإنتاج الكهرباء في إيران تجاوزت 100 ألف ميجاوات، أكد أن السلطات لا تعتزم حاليا تطبيق انقطاعات كهرباء مخطط لها مسبقا خلال فصل الصيف، على الرغم من بقاء نحو 4000 ميجاوات من قدرة التوليد المتضررة خارج الخدمة خلال الموسم.

تملك إيران حاليا مئات المحطات لإنتاج الكهرباء بحسب تقديرات منصة "Open Infrastructure Map"، وتعد محطة "دماوند" الواقعة جنوب شرقي طهران أكبرها، حيث تصل طاقتها إلى 2868 ميجاوات وتلبي نحو 43% من احتياجات العاصمة الإيرانية.

تحتل إيران المرتبة الثانية في المنطقة بعد السعودية والـ 13 عالميا من حيث إمدادات الكهرباء، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، التي تعود إلى عام 2023، وهو أحدث إحصاء متوفر لقدرات توليد الطاقة الكهربائية في إيران.