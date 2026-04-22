التضخم في بريطانيا يتسارع إلى 3.3% مع قفزة أسعار الوقود

تسارع التضخم في المملكة المتحدة في مارس، مع بدء تأثير قفزة تكاليف الطاقة الناتجة عن حرب إيران على المستهلكين.

مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ3% في الشهر السابق، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة يوم الأربعاء، في قراءة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

وقاد هذا الارتفاع صعود أسعار وقود السيارات بنسبة 8.7%، في أكبر زيادة شهرية منذ عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. كما ارتفع تضخم الخدمات، وهو مؤشر رئيسي على ضغوط الأسعار الأساسية، بشكل غير متوقع إلى 4.5% من 4.3%.

ويُظهر التقرير كيف قلبت أزمة الشرق الأوسط توقعات التضخم، مع اقتراب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل في ظل فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب مستمرة منذ 53 يوماً، أدت إلى شبه توقف صادرات النفط والغاز من الخليج.

ويمتد الضغط أيضاً إلى ما هو أبعد من أسعار الوقود ليشمل سلعاً وخدمات يومية أخرى، مع توقعات بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المحلية في يوليو، وتحذيرات من أن تضخم الغذاء قد يقترب من مستويات بأرقام مزدوجة.

وكان التضخم في طريقه للانخفاض إلى هدف 2% في الربع الثاني، ما كان سيفتح المجال أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. إلا أنه من المتوقع الآن أن يستقر قرب 3% وأن يتسارع في الربع الثالث، ما يزيد احتمالات رفع الفائدة بدلاً من خفضها.

وفي حين يُتوقع أن يُبقي صناع السياسات تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل، سعياً لمزيد من الوضوح بشأن الصراع، فقد أشاروا إلى استعدادهم للتحرك إذا لزم الأمر لمنع صدمة أسعار الطاقة من التحول إلى تأثيرات تضخمية ثانوية.