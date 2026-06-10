التضخم الأمريكي يتسارع في مايو موافقاً التوقعات

تسارع التضخم الأمريكي مجدداً في مايو مع دفع حرب إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع، رغم أن مقياساً للتضخم الأساسي زاد بأقل من المتوقع.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.2% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أكبر وتيرة تسارع منذ أوائل 2023، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأربعاء. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 0.2% عن أبريل و2.9% مقارنة بالعام السابق.

ورغم القفزة المدفوعة بالطاقة في مؤشر أسعار المستهلكين العام، رسمت تفاصيل التقرير صورة أكثر اعتدالاً: إذ انخفضت أسعار خدمات النقل والتأمين الصحي والمركبات الجديدة. ويمثل ذلك عزاءً محدوداً للمستهلكين، إذ يرى اقتصاديون زيادات إضافية في الأسعار تلوح في الأفق، ما قد يبقي احتمال زيادة أسعار الفائدة هذا العام مطروحاً في النقاش بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

النفط يصعد 1% مدفوعا بضربات أمريكا على إيران

وحتى إذا جرى التوصل إلى حل للصراع قريباً، فمن المرجح أن تستمر التكاليف المرتفعة إلى أن يعود إنتاج النفط إلى مستواه الطبيعي. وبعيداً عن صدمة الطاقة الأولية، قد تؤدي اضطرابات أسواق الأسمدة في نهاية المطاف إلى زيادة كلفة البقالة، فيما قد يؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى رفع أسعار كل أنواع السلع الاستهلاكية.

قلصت العقود المستقبلية لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسائرها بعد صدور البيانات.