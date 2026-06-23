اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي، ضمن جهود تطوير المنظومة الهندسية وتعزيز كفاءة الخدمات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع موثوقية التعاملات الهندسية ودعم جودة المشاريع.

تحديث النظام الأساسي للمركز جاء بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، ليشكل كيانًا متخصصًا يعمل وفق إطار مؤسسي مستقل.

المهندس أحمد بن طريس الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أكد أن تحديث النظام الأساسي للمركز يُجسد التوجه نحو تطوير منظومة مؤسسية متخصصة تدعم القطاع الهندسي، وتعزز موثوقية التعاملات المهنية.

وقال إن المركز سيعمل على تقديم خدمات التحكيم والمشورة الهندسية وفق إجراءات مؤسسية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القضايا وتسوية النزاعات الهندسية.

سيعمل المركز كذلك على إدارة إجراءات التحكيم في القضايا الهندسية، واعتماد المحكمين، وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتقديم الخبرات الفنية والخدمات المساندة لهيئات التحكيم، إلى جانب نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.