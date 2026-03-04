اضطرابات الشرق الأوسط تدفع شركات عالمية إلى إعلان القوة القاهرة

دفعت توترات الشرق الأوسط، عدة شركات في أنحاء العالم إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وفي مقدمتها "قطر للطاقة"، وسط مخاوف اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة إمدادات الطاقة وفي مقدمتها النفط المار عبر مضيق هرمز.

منصة "كبلر" لبيانات الشحن قالت اليوم إن حركة الناقلات عبر المضيق تراجعت 90%، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن ما لا يقل عن 200 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وغاز وسفن شحن، ما زالت راسية في المياه المفتوحة قبالة سواحل الدول المنتجة الرئيسية في منطقة الخليج.

كانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد نقلت عن إبراهيم جباري، مستشار قائد قوات "الحرس الثوري" الإيرانية قوله إن إيران أغلقت مضيق هرمز وستستهدف أي سفينة تحاول عبوره.

وتعرضت ​سفينة ⁠شحن ترفع علم مالطا لهجوم بصاروخين قرب مضيق هرمز اليوم، وفقا لما أعنلته البحرية السُّلطانية العُمانية، فيما أنقذ طاقم السفينة المكوّن من 24 شخصا.

ما هي حالة القوة القاهرة؟

القوة ‌القاهرة بند في التعاقدات يعفي الأطراف من المسؤولية ​إذا كان أي إخفاق في الوفاء ‌بالتزامات التوريد نتيجة أحداث خارجة عن إرادتهم وسيطرتهم، مثل الكوارث الطبيعية، والحروب، والأوبئة، والتوقف المفاجئ لسلاسل التوريد، أو القرارات الحكومية الطارئة.

في 2005، أعلنت شركات نفطية في خليج المكسيك" بينها "بي بي" و"رويال داتش شل" توقف الإنتاج والإمدادات نتيجة لتدمير المنشآت وخطوط الأنابيب جراء إعصار كاترينا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا، وتأخر تسليم شحنات وإعادة التفاوض على عقود، إضافة إلى خسائر مالية كبيرة للمشترين الذين اضطروا للشراء بأسعار أعلى من السوق الفورية.

خلال أزمة الغاز الأوروبية 2022، جرىإعلان قوة قاهرة على بعض عقود التوريد عبر خطوط الأنابيبنتيجةاضطرابات إمدادات الغاز بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات، ما تسبب قي ارتفاع قياسي في أسعار الغاز والكهرباء وتوترات قانونية وتحكيمية بين الموردين والمشترين.

العام الماضي، أعلنت "لوك أويل" الروسية حالة القوة القاهرة في حقل غرب قرنة في العراق بسبب آثار العقوبات الغربية.

ناقلات نفط قبالة سواحل إمارة الفجيرة : "رويترز"

آسيا تتضرر من القوة القاهرة

أعلنت "قطر للطاقة" اليوم حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال بعد توقف الإنتاج بسبب هجمات وإغلاق محتمل لممرات النقل.

نقلت "رويترز" عن مصادر أن ‌الشركة بدأت في الاتصال بعملاء في آسيا وأوروبا، دون أن تخبرهم بالمدة التي قد يستمر فيها الإغلاق، لكنها أشارت إلى أن الشركة لن تعود إلى الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي لمدة شهر على الأقل.

تمثل قطر حوالي 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، التي تمر جميعها عبر مضيق هرمز. وتزود قطر أسواق أوروبا وآسيا بشكل أساسي، حيث يوجد ⁠أكثر من 80% من عملائها في الصين واليابان والهند ‌وكوريا الجنوبية وباكستان ودول أخرى في المنطقة، ما يعني أن هذه الدول ستكون أكثر المتضررين.

كانت "قطر للطاقة" أوقفت إنتاج الألمنيوم وبعض المواد الكيماوية في ظل تداعيات الهجمات الإيرانية التي أجبرتها على إغلاق منشأتها الرئيسية لإنتاج الغاز المسال.

"بترونت"، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، أعلنت القوة القاهرة لمشتريها بعدما تلقت إخطارًا من "قطر للطاقة" بوقف الإنتاج في مصنعها العملاق للغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بسبب الهجمات.

شركة "YNCC" الكورية كذلك أعلنت القوة القاهرة بسبب اضطرابات توريد المواد الخام، قائلة إن إغلاق مضيق هرمز تسبب في تأخيرات كبيرة في وصول مادة النافتا.

"الاضطرابات الشديدة" في تدفق النفط والغاز المسال عبر المضيق دفعت أيضا شركة " Chandra Asri Pacific " الإندونيسية إلى إعلان القوة القاهرة على التزاماتها، وفقا لما ورد في مذكرة نشرتها،

مصفاة مانجالور "MRPL" الهندية أعلنت هي الأخرى حالة القوة القاهرة على صادرات البنزين، فيما قالت شركة "PV Gas" الفيتنامية إنها أعلنت القوة القاهرة على تسليم شحنات غاز البترول المسال بسبب النزاع في الشرق الأوسط، الذي أثر في عبور سفن نقل غاز البترول المسال المبرد عبر مضيق هرمز.

لم تقتصر حالة القوة القاهرة على شركات الطاقة، إذ أعلنت شركات بينها "ألمنيوم البحرين" (ألبا)، التي تملك أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم خارج الصين بطاقة إنتاج تتجاوز 1.6 مليون طن سنوياً، حالة القوة القاهرة، ما قاد سعر الألمنيوم إلى الارتفاع 5.1% في بورصة لندن للمعادن، ليسجل أعلى مستوياته منذ 2022.

مشهد جوير للسواحل الإيرانية عند مضيق هرمز: "رويترز"

الطاقة تشتعل وترمب يتعهد بتأمين السفن

بلغ متوسط ​​تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، خلال 2024 أكثر من 20 مليون برميل يوميا، أي أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرا والبالغة 75.5 مليون برميل يوميا، بينما تعادل إمدادات السوائل البترولية عبر المضيق نحو 20% من الاستهلاك العالمي، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وارتفعت أسعار النفط 12% منذ بدء الحرب في إيران يوم السبت، حيث تجاوز سعر خام برنت 78 دولارا للبرميل اليوم، مع اضطرات الإمدادات.

محللون في "جيه بي مورجان" توقعوا في مذكرة اليوم أن تبدأ إمدادات النفطالخام من العراق والكويت في التوقف خلال أيام إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، وأن يؤدي ذلك إلى تراجع إمدادات النفط بنحو 3.3 مليون برميل يوميا.

"جولدمان ساكس" رفع توقعاته لأسعار خام برنت في الربع الثاني 10 دولارات إلى 76 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط 9 دولارات ⁠إلى 71 دولارا للبرميل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تعهد بتوفير تأمين ومرافقة بحرية للسفن التي تصدر النفط والغاز من الشرق الأوسط في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال أمس الثلاثاء إنه أصدر تعليمات إلى المؤسسة الأمريكية للتمويل الدولي للتنمية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج. كذلك، فقد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "مهما حدث، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".

بيد أن شركات الشحن اعتبرت أن تعهدات ترمب بشأن هرمز ليست سوى حل جزئي. وكتب محللون لدى شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" أنه " في حين أدت تصريحات الرئيس ترمب بشأن التأمين ومرافقة الناقلات إلى تراجع أسعار النفط، فإننا نشكك في مدى التخطيط الذي تم لآلية دعم التأمين حتى الآن".



