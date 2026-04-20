استمرار توقف الملاحة في هرمز وسط مخاوف بشأن الهدنة

يتواصل اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما تظهره بيانات منصة "مارين ترافيك" لتتبع السفن وناقلات النفط، في ظل مخاوف بشأن انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد أن احتجزت القوات الأمريكية سفينة إيرانية.

البيانات تظهر أنه ⁠خلال الـ ​12 ساعة الماضية، عبرت 3 ‌سفن فقط الممر الملاحي الدولي، إحداها ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة غاز بترول مسال، والثالثة، هي ناقلة المنتجات النفطية "نيرو".

قالت واشنطن: إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ ايران، التي توعدت بالرد ورفضت استئناف مفاوضات إنهاء الحرب في الوقت الحالي.

إيران كانت قد عطلت حرية العبور في الممر الملاحي الدولي بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليّة عسكريّة ضدها في 28 فبراير الماضي، استمرت لنحو 40 يوما، لإجبارها على التوصل إلى اتفاق ينهي برنامجها النووي ويضع قيودا على البرنامج الصاروخي لطهران.

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء الماضي وقفا لإطلاق النار مدته أسبوعين مع طهران، يعاد خلاله فتلح المضيق لإعطاء فرصة للتفاوض، استمر تعطل الحركة في الممر الدولي إلى درجة جعلته شبه مغلق تماما من الناحية العملية.

دفع هذا ترمب إلى الإعلان عن فرض حصار على مضيق هرمز في 13 أبريل الجاري، لمنع عبور السفن المقبلة من الموانئ الإيرانية والمتجهة إليها، اعتراض كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوم عبور لإيران.

بعد بدء الحصار بوقت قليل، أعلن ترمب أن طهران ستعيد فتح المضيق بشكل كامل، وهو ما أكده وزير خارجية إيران عباس عراقج. لكن بعد أقل من 24 ساعة أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق الممر الملاحي الدولي.

مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار

كان يؤمل استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الثلاثاء بعدما لم تسفر الجولة الأولى من التفاوض بين الجانبين عن اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد: "سيتوجه ممثلونا إلى إسلام آباد، وسيصلون إلى هناك مساء غد (الاثنين) لإجراء مفاوضات (...) نقدم صفقة عادلة ومعقولة للغاية، وآمل أن يقبلوها لأنه، إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة طاقة، وكل جسر، في إيران".

لكن الجيش الأمريكي أعلن أنه أطلق النار أمس الأحد على سفينة شحن كانت ترفع العلم الإيراني خلال إبحارها نحو ميناء بندر عباس، فيما نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يظهر أفرادا من مشاة البحرية ⁠اعتلوا بعد ذلك سطح السفينة من طائرات هليكوبتر.

إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وصف بدورعه واشنطن بأنها "غير جادة" بشأن السعي لعملية دبلوماسية، وقال إن طهران لن تغير مطالبها.

إسلام آباد شهدت استعدادات أمنية ضخمة لكن بقائي قال: إن الولايات المتحدة "مصرة على بعض المواقف غير المنطقية وغير الواقعية".

ونقلت "رويترز" عن مصدر إيراني أن استمرار الحصار البحري الذي تفوضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يقوّض احتمالات إجراء محادثات لإنهاء الحرب. كما نقلت عن مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش عاصم منير قال لترمب: إن ​الحصار ‌يشكل ⁠عقبة أمام ​المحادثات، فرد عليه الرئيس الأمريكي بأنه سيأخذ نصيحته تلك بعين الاعتبار.

مخاوف الإمدادات تقفز بأسعار النفط

قفزت أسعار النفط بأكثر من 6%، وشهدت أسواق الأسهم تقلبات، إذ توقع المتعاملون احتمال انهيار الهدنة وأن تظل حركة المرور من وإلى الخليج عند الحد الأدنى.

بحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 5.3 % إلى 95.17 دولار للبرميل.

أما عقود خام غرب تكساس الوسيط، فارتفعت 6.3 % إلى 89.14 دولار.

كان الخامان قد تراجعا 9% ⁠عند التسوية ​يوم الجمعة، ⁠ليسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 أبريل، بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.