إيران تدرس وقفا قصيرا للشحن عبر هرمز لتجنّب تحدي الحصار الأمريكي

تدرس إيران تنفيذ وقف قصير الأمد للشحنات عبر مضيق هرمز لتجنّب تحدي الحصار الأمريكي وإفشال جولة جديدة من محادثات السلام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن شخص وصفته بالمطّلع على مداولات طهران.

هذا التوقف المحتمل يعكس رغبةً في تجنب تصعيد فوري عند منعطف دبلوماسي حرج، بينما تعمل واشنطن وطهران على ترتيب الجوانب اللوجستية لاجتماع مباشر جديد، بحسب الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المداولات.

لم ترد السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة ووزارة الخارجية في طهران على طلبات التعليق على الفور.

مفاوضات لتمديد الهدنة

تدرس الولايات المتحدة وإيران إجراء مفاوضات إضافية لتمديد الهدنة، حسبما أوردت "بلومبرغ" يوم الاثنين، في وقت يواصل الرئيس دونالد ترمب المضي قدماً في حصار بحري للحد من صادرات النفط الإيرانية.

يهدف ذلك إلى عقد محادثات جديدة قبل موعد انتهاء الهدنة المنتظر الأسبوع المقبل.

يُنظر إلى تقليص النشاط البحري لعدة أيام على أنه أحد الخيارات العملية الممكنة لتفادي وقوع حادث قد يقوض الجهود الهشة لإحياء المحادثات، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

وقالوا إن حسابات إيران لا تزال من الممكن أن تتغير. فقد يغير الحرس الثوري الإيراني مساره سريعاً، على سبيل المثال عبر محاولة إظهار أن الحصار الأمريكي يمكن تحديه دون عواقب، وهي خطوة قد تُضعف المسار الدبلوماسي.

يركّز متداولو النفط بشكل مكثف على أي عمليات عبور عبر مضيق هرمز الحيوي، في ظل قيام طهران بمنع معظم الشحنات غير الإيرانية، بينما تنفذ الولايات المتحدة حالياً حصارها الخاص. وحتى الآن، كانت إيران تقريباً الدولة الوحيدة التي ترسل النفط عبر هذا الممر خلال النزاع.

سيؤكد أي توقف مؤقت مدى دقة التوازن الذي تحاول إيران الحفاظ عليه، إذ تسعى لإظهار الحزم دون إثارة مواجهة قد تغلق نافذة دبلوماسية.