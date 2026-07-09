أصدرت السعودية أكثر من 71 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة إلى أكثر من 1.91 مليون سجل.

واستعرضت النشرة أبرز مؤشرات أداء قطاع الأعمال، مشيرة إلى تقدم المملكة في عدد من مؤشرات التجارة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية.

كما تناولت النشرة نمو عدد من القطاعات المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، من بينها السياحة، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والأكاديميات الرياضية، ومدن التسلية والألعاب، في ظل استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد المؤسسات في المملكة بنسبة 18% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 1.28 مليون مؤسسة، فيما تجاوز عدد سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 612 ألف سجل تجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 173% خلال الفترة.