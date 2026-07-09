تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السعودية جني المزيد من الزخم؛ حيث يشهد قطاع السياحة توسعاً ملموساً، وينمو قطاع التجزئة بخطى ثابتة، وتتسارع وتيرة توسيع الشبكات اللوجستية، بالتزامن مع انتقال المشاريع الكبرى من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي. وتأتي الأرقام لتبرز هذا التقدم الجلي؛ إذ أظهر أحدث تقرير سنوي لرؤية 2030 أن الأنشطة غير النفطية باتت تساهم بنسبة 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين تشير البيانات الحديثة أيضاً إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مدفوعاً بتعاظم النشاط التجاري وقوة مستويات الطلب في شهر مايو من عام 2026.

إن هذه الإنجازات الاستثنائية تستحق كل التقدير والثناء، بيد أن هناك أبعاداً أخرى تتشكل ملامحها خلف أرقام الاستثمارات ومؤشرات النمو الاقتصادية. فطوال سنوات مضت، تمحور النقاش حول جذب رؤوس الأموال، وإطلاق المشاريع العملاقة، وتأسيس قطاعات صناعية جديدة.

أما اليوم، فقد أخذ التحدي يتحول بشكل متزايد نحو الجانب التشغيلي؛ فالفنادق بحاجة إلى مديرين وفرق خدمة مؤهلة، والمرافق اللوجستية تتطلب مخططين ومشرفين وسائقين، وشبكات التجزئة تبحث عن مدريري فروع وموظفين في خطوط المواجهة الأمامية للتعامل مع العملاء. فالنمو لا يكتسب صفة الاستدامة إلا عندما تتوفر الكفاءات البشرية الملائمة القادرة على تحويله إلى واقع ملموس. ومن هذا المنطلق، بات تحدي القوى العاملة يقترب من قلب قصة النمو السعودي بأكثر مما تدركه الكثير من المؤسسات والشركات.

الوظائف التي تحرك عجلة النمو

غالباً ما ينصب التركيز في النقاشات المتعلقة بالمواهب والكفاءات على المناصب القيادية، والخبرات التخصصية، والتعيينات التنفيذية العليا. ورغم أهمية هذه المناصب بلا شك، إلا أنها نادراً ما تكون المحك الفعلي الذي يتحدد بناءً عليه نجاح أو فشل العمليات التشغيلية اليومية؛ إذ إن الضغط الحقيقي يتزايد في مستويات أخرى تماماً. فكل فندق جديد يتطلب فرق عمل قادرة على إدارة تجارب الضيوف، والإشراف على العمليات، والحفاظ على معايير الخدمة، وحل المشكلات بشكل فوري.

وكل توسع لوجستي يعتمد بالدرجة الأولى على كوادر مؤهلة لتنسيق حركات النقل، وإدارة الجداول الزمنية، وضمان سير العمليات بكفاءة عالية. كما أن افتتاح أي منفذ لبيع التجزئة يستلزم مديرين ذوي خبرة وموظفي خطوط أمامية يصيغون تجربة العميل بصفة يومية ورغم أن هذه الوظائف نادراً ما تتصدر عناوين الأخبار، إلا أنها هي التي تحدد ما إذا كانت مستهدفات النمو ستترجم إلى أداء تجاري حقيقي على أرض الواقع أم لا.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء السعودية أخيرا اً بأن التوظيف في قطاع السياحة قد تجاوز حاجز المليون وظيفة. ويظهر هذا الرقم القياسي حجم الطلب المتنامي على القوى العاملة في القطاعات التي يُعول عليها لدعم تطلعات السعودية في تنويع مصادر دخلها الاقتصادي. وبناءً على ذلك، يصبح التحدي الذي يواجه عديدا من أصحاب العمل واضحاً ومباشراً: فالطلب على الكفاءات يتسامى ويتسارع بمعدل يفوق سرعة تأهيل وتدريب وتعيين الكفاءات ذوي الخبرة.

بناء الكفاءات استباقياً لمواكبة النمو

تتميز المؤسسات التي تقود دفعة النمو في السعودية بنجاح وخبرة بسمة مشتركة؛ وهي أنها تتعامل مع تخطيط الكفاءات بذات القدر من التركيز والأهمية الإستراتيجية التي توليها للقرارات التجارية المحورية الأخرى.

ففي كثير من الأحيان، لا تبدأ عمليات التوظيف إلا عندما يقترب المشروع من مرحلة الإطلاق، أو بعد أن يبدأ الطلب التشغيلي في الارتفاع بالفعل. وعند الوصول إلى تلك النقطة، تفوق حدة المنافسة على الكفاءات الخبيرة التوقعات، ما يضطر الشركات إلى اتخاذ قرارات توظيف متسرعة تحت وطأة الضغط وضيق الوقت.

أما النهج الأكثر فاعلية، فيكمن في صياغة خطط القوى العاملة بالتوازي مع الخطط الإستراتيجية للأعمال. فإذا كانت الشركة تعتزم افتتاح فروع جديدة، أو توسيع عملياتها، أو دخول أسواق جديدة، ينبغي رسم خريطة متطلبات الكفاءات مسبقاً بوقت كافٍ. يمنح هذا الأسلوب الاستباقي المؤسسات متسعاً من الوقت لتحديد الفجوات المهارية، وبناء قنوات لاستقطاب المواهب، وتأمين التعيينات الجوهرية والحاسمة قبل أن يصل الطلب إلى ذروته.

معضلة قوة العمل الموجهة بالذكاء الاصطناعي التكيفي

بينما تعكف المؤسسات على التخطيط لاحتياجاتها المستقلبية من القوى العاملة، بدأ عامل آخر يفرض نفسه على قرارات التوظيف؛ ألا وهو التبني المتزايد لمنظومات الذكاء الاصطناعي التكيفي (Agentic AI). ففي قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، وخدمة العملاء، والعمليات التشغيلية، يتسع نطاق الاعتماد على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية، ودعم اتخاذ القرار، ورفع مستويات الكفاءة. وفي حين تساعد هذه التقنيات المؤسسات على التوسع بفاعلية أكبر، فإنها تعيد في الوقت ذاته صياغة المهارات التي تتطلبها الشركات من قواها العاملة.

يضيف هذا التحول بُعداً جديداً لتحدي الكفاءات؛ فمع تولي الذكاء الاصطناعي للمسؤوليات الإدارية والروتينية، يرتفع الطلب بشكل ملحوظ على الموظفين القادرين على العمل بثقة وموثوقية جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا، وتحليل البيانات واستخلاص الرؤى، وحل المشكلات المعقدة، واتخاذ قرارات مدروسة في بيئات عمل شديدة الديناميكية ومتسارعة الخطى.

لذا، بات تركيز أصحاب العمل ينصب الآن على ضمان امتلاك الموظفين للقدرات اللازمة للنجاح في بيئات عمل تعتمد بشكل متزايد على التمكين التكنولوجي. وستكون المؤسسات التي تستثمر اليوم في تطوير المواهب، وتعزيز المهارات الرقمية، ورفع جاهزية قواها العاملة، في موقع صدارة يتيح لها دعم النمو على المدى الطويل مع استمرار تطور احتياجات قطاع الأعمال.

آفاق رحبة تتجاوز أساليب التوظيف التقليدية

تحتاج الشركات أيضاً إلى توسيع آفاق تفكيرها فيما يتعلق بتطوير القوى العاملة. وعلى الرغم من أن التوظيف الخارجي سيظل يؤدي دوراً مهماً، إلا أن النجاح المستدام سيعتمد بشكل متزايد على صقل وتطوير الكفاءات من الداخل. إن الاستثمار في برامج التدريب، والتطوير الوظيفي، وبناء القيادات، وتنمية المهارات الرقمية من شأنه أن يساعد المؤسسات على بناء قنوات داخلية قوية للمواهب، مع تحسين معدلات استبقاء الموظفين ورفع جاهزية القوى العاملة.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قطاعات مثل الضيافة، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، حيث تشكل المعرفة التشغيلية والخبرة الميدانية في الخطوط الأمامية الحجر الأساس لبناء القيادات المستقبلية

وفي الوقت ذاته، تزداد أهمية نماذج العمل المرنة؛ إذ يمكن للاستعانة بالعمالة المؤقتة، والتوظيف القائم على المشاريع، وحلول تعهيد القوى العاملة أن تساعد المؤسسات على الاستجابة بمرونة وفاعلية أكبر للتقلبات في حجم الطلب، مع ضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع.

الكفاءات كمحرك رئيسي لتمكين النمو

في ظل النمو المستمر للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في السعودية، أصبح الوصول إلى الكفاءات المناسبة عاملاً حاسماً يحدد مدى سرعة المؤسسات في التوسع وتحويل فرص النمو إلى نجاحات تجارية ملموسة. وستحتاج هذه الكفاءات، وبشكل متزايد، إلى الجمع بين الخبرة التشغيلية والقدرة على التكيف، والامتلاك التام للمهارات الرقمية المطلوبة في بيئة أعمال تتطور بمتغيرات متسارعة.

إن الشركات التي ستحقق النجاح والريادة خلال السنوات المقبلة هي تلك التي تُعد وتؤهل قواها العاملة بذات القدر من التركيز والاستثمار الذي تخصصه للبنية التحتية، والتكنولوجيا، وخطط التوسع الطموحة. لقد نجحت السعودية في توفير فرص هائلة وضخمة عبر قطاعات متعددة، وسيعتمد تحويل هذه الفرص الواعدة إلى نمو مستدام، في نهاية المطاف، على توفر الكادر البشري، والمهارات، والقدرات اللازمة لدعم هذا المسار الطموح في كل مرحلة من مراحله.

رئيس مجلس إدارة مجموعة تاسك للتوظيف