إسرائيل تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية في أسبوع

استهدفت إسرائيل اليوم الأحد ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال أسبوع، ردا على ما قالت إنها ضربات شنّها حزب الله على شمال إسرائيل.

الغارات الإسرئيلية على الضاحية تزامنت مع غارات على جنوب لبنان وإنذار نحو 30 قرية بوجوب الإخلاء.

التصعيد يأتي بموازاة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اتفاقا سيوقع اليوم الأحد مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما تتمسك طهران بموقفها بأن أي وقف لإطلاق النار ينبغي أن يشمل لبنان.

كان مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذروا سابقا من أن إسرائيل ستستهدف ضاحية بيروت الجنوبية إذا استهدف حزب الله التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، وهو موقف يقولون إنه يحظى بدعم واشنطن.

الجيش الاسرائيلي قال إنه هاجم "مقرّ قيادة تابعا لحزب الله في بيروت".

وذكرت الوكالة الفرنسية "فرانس برس" أن دويّ انفجارات سُمع في ضاحية بيروت الجنوبية.

الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان قالت من جهتها إن غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في منطقة الغبيري في الضاحية.

مصوّر "فرانس برس" شاهد مبنى من 4 طوابق قد دمّر الطابق الأوّل منه، بينما تضرّر الثاني في شارع حيوي وتجاري مكتظّ.

صورة من "رويترز" __2026-06-14T124709Z_982630330_RC2OTLA741VL_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-ISRAEL-LEBANON-1781441383

أفاد إعلام محلي لبناني بقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في الغارة على الضاحية الجنوبية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المكان المستهدف بغارة في منطقة الغبيري".

الوكالة كانت قد ذكرت أن غارة بصاروخين استهدفت شقة قرب فرن قلقاس على الأوتوستراد بين المشرفية وجسر المطار

صورة من "الفرنسية" __AFP_B6ZR777-1781434593

كبير مفاوضي إيران قال في منشور إن هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت "يظهر مجددا عدم رغبة أمريكا في الوفاء بالتزاماتها أو عدم قدرتها على ذلك".

أضاف: "إذا لم تستطيعوا الوفاء بالتزاماتكم فمن المستحيل الحديث عن مواصلة المسار".

ترمب: قريبون من السلام فلا تفسدوه

ترمب قال في وقت لاحق عبر منصة "تروث" إن اتفاقا مع إيران يجلب السلام إلى المنطقة ولبنان قد بات وشيكا.

الرئيس الامريكي اعتبر أن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، وقال إن الهجوم الذي ردت عليه إسرائيل "كان ضئيلاً للغاية ولا معنى له" حيث لم يؤد إلى أي إصابات.

وأكد أن الهجوم على بيروت لا ينبغي أن يعرقل عملية السلام "المهمة".