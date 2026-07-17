أبدى اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" استياءه من مقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق نظام تداول حقوق الانبعاثات (EU ETS) ليشمل رحلات جوية خارج أوروبا، محذراً من أن هذا النهج "فقد مصداقيته منذ أكثر من عقد".

وقال الاتحاد، في بيان صدر اليوم الخميس، إنه يشعر بـ"خيبة أمل شديدة" إزاء المقترح، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي "يكرر خطأً تاريخياً ستكون له عواقب وخيمة".

يأتي الجدل في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق نظام تداول حقوق الانبعاثات ليشمل مزيداً من الرحلات الجوية الدولية، في خطوة تقول بروكسل إنها تهدف إلى تعزيز خفض الانبعاثات وتحقيق أهدافها المناخية.

في المقابل، تدعم صناعة الطيران العالمية آلية "كورسيا" (CORSIA) التي اعتمدتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عام 2016، باعتبارها أول آلية عالمية قائمة على السوق للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الجوية الدولية.

تلزم الآلية شركات الطيران بتعويض الزيادة في الانبعاثات من خلال شراء أرصدة كربونية معتمدة، بهدف الحد من الأثر البيئي للطيران الدولي.

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ويرى "أياتا" أن تطبيق أنظمة إقليمية بالتوازي مع "كورسيا" سيؤدي إلى ازدواجية في الأعباء التنظيمية والتكاليف المفروضة على شركات الطيران، كما سيخلق نزاعات قانونية بشأن الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، في حين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن نظامه لتداول الانبعاثات يعد أداة رئيسية لتحقيق مستهدفاته الخاصة بالحياد الكربوني.

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وتوقع الاتحاد أن يؤدي توسيع نطاق النظام الأوروبي إلى تأجيج الخلافات المتعلقة بالولاية القضائية خارج الحدود، وإبطاء جهود إزالة الكربون على المستوى العالمي، فضلاً عن إضعاف القدرة التنافسية لقطاع الطيران الأوروبي.

وأضاف أن المسافرين والشركات الأوروبية سيكونون الأكثر تضرراً من هذه الخطوة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على تعزيز آلية "كورسيا" باعتبارها الإطار العالمي المتفق عليه لخفض انبعاثات الطيران، بدلاً من توسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات الأوروبي إلى ما وراء حدوده.