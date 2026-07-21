دان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي اليوم الثلاثاء تهديد جماعة الحوثي المستمر للملاحة البحرية وما وصفها بأنها "مزاعم باطلة بحق السعودية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس".

البديوي أكد في بيان أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وقال إن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اعتبر البديوي تصريحات الحوثيين الصادرة على لسان متحدثهم العسكري "محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها".

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قال البديوي: "هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير من الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسار الحل السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه" بحسب ما ورد في بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون.

دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الادعاءات والتهديدات الحوثية الباطلة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حماية الملاحة البحرية، ومنع أي ممارسات تعرض أمن الممرات البحرية الدولية للخطر".

وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها.

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السعودية أدانت أمس ما ورد على لسان متحدث حوثي من اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني وتهديدات حظر الملاحة البحرية على المملكة، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقا لبيان وزارة الخارجية.