ارتفع صافي ربح "بنك الجزيرة" السعودي بنحو 16% في الربع الثاني بدعم من نمو دخل العمليات، وفقا لما أعلنه البنك في إفصاح على "تداول" اليوم الثلاثاء.

صافي الربح بلغ 442.8 مليون ريال مقابل 382 مليونا في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب البيانات المعلنة.

أرباح النصف الأول الصافية بلغت نحو 848 مليون ريال بنحو نحو 14% على أساس سنوي مقارنة بـ 743 مليونا في النصف الأول من العام الماضي.

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البنك أرجن نمو أرباح الربح الثاني إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 10%، مع ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والدخل من توزيعات الأرباح.

عزا البنك نمو دخل العمليات كذلك إلى عدم تسجيل خسارة من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، قابله انخفاض في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل تحويل العملات ودخل العمليات الأخرى.

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في المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات 7%، وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.

الارتفاع في صافي الدخل قابله أيضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال الربع.