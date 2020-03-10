الاسترليني يهبط أمام الدولار مع ترقب الأسواق حزمة تحفيز مالي في أمريكا

هبط الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء متراجعا عن معظم مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار أمام العملات الرئيسية بفضل توقعات بأن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن حزمة تحفيز مالي لتقييد الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم بعد أن قال أمس الاثنين إنه مستعد لاتخاذ خطوات "كبرى" لدعم الاقتصاد، وهو ما أعطى دفعة للدولار.

وسيتعين على المستثمرين البريطانيين أن ينتظروا حتى غد الأربعاء لمعرفة حجم الرد المالي لحكومتهم على تفشي فيروس كورونا حيث من المتوقع أن يزيد وزير المالية الجديد ريشي سناك الانفاق في أول ميزانية للبلاد تحت إدارته.

وهبط الاسترليني 1.5 في المائة أمام العملة الخضراء إلى 1.2930 دولار بعد، أن كان سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.32 دولار.

وقال محللون ان من المتوقع أن يواجه الاسترليني مزيدا من ضغوط البيع بينما تتوقع الأسواق أن يخفض المركزي البريطاني أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة البريطانية قليلا مقابل العملة الأوروبية إلى 87.31 بنس لليورو، لكنها تبقى قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر ونصف الشهر.



