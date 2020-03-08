طيران الإمارات تتوقع تأثير فيروس كورونا على أدائها المالي

تتوقع شركة طيران الإمارات أن يتأثر أداؤها المالي بتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع عالمي في السفر جوا، بحسب إشعار داخلي اطلعت عليه "رويترز".

وعلّقت شركة الطيران المملوكة للدولة وتتخذ من دبي مقرا، والتي ينتهي عامها المالي هذا الشهر، الرحلات إلى إيران ومعظم أنحاء البر الرئيسي الصيني. وحثت الإمارات مواطنيها والمقيمين فيها على عدم السفر إلى الخارج.

وجاء في الإشعار الداخلي للموظفين الذي يعود تاريخه إلى الرابع من مارس آذار "في هذه المرحلة، هناك شك ضئيل جدا في أن أداءنا المالي للعام سيتأثر".

وقال أيضا إن أعداد الركاب تأثرت بشكل كبير.

ولم ترد طيران الإمارات، وهي من أكبر شركات الطيران التي تنظم رحلات تقطع مسافات طويلة، على طلب للتعليق.