وزراء مالية مجموعة السبع يناقشون تفشي فيروس كورونا عبر الهاتف

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف غدا الثلاثاء لمناقشة إجراءات للتصدي للآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا بحسب .

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين من أن انتشار الفيروس يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية العالمية، وحثت الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي هبوط أكثر حدة.