مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,662.30 بارتفاع قدره 1.85 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 761.34 بارتفاع وقدره 3.53 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 2,664,499 سهما بقيمة إجمالية قدرها 732,350 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة بحسب ما ذكرت "واس".