"جازبروم": من المبكر جدا اتخاذ "أوبك+" قرارا بشأن الحصص

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم إنه لا تزال هناك حاجة لتقييم تأثير فيروس كورونا على سوق النفط العالمية، وإنه سيكون من الأفضل عدم اتخاذ "أوبك+" أي قرار بشأن تغيير محتمل لحصص الإنتاج إلا بعد فترة وجيزة.

وبحسب (رويترز) قال إن اتخاذ رد فعل سريع حيال عوامل متعددة ربما يفاقم حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومن وجهة نظر ديوكوف، فإنه من الضروري حتى الآن مراقبة السوق.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس.