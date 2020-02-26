محافظ «ساما»: السعودية تستهدف التحول إلى مركز للابتكار في قطاع التقنية المالية



قال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن السعودية ترسم خططها الاستراتيجية في القطاع المالي، مستهدفة التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، إذ لا تعلو جهدا في توفير بيئة مناسبة ومحفزة للنجاح، ويدعمها نخبة من الشركاء على الصعيد المحلي والدولي.

وأوضح الخليفي، خلال أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات "ميفتك 2020" في الرياض، أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على إنجاز وتعزيز "رقمنة" الخدمات المالية، والتوجه نحو مجتمع أقل استخداما للنقد في المعاملات المالية، وهو ما تضمنه برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويعقد المؤتمر على مدار يومين، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" ونظام "سداد" للمدفوعات، حيث يجمع بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق ‏المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين في سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.

وأعلن الخليفي منح الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية "نون باي" و"كريم باي"، كما تم منح الترخيص لشركة محافظ إلكترونية STCPay، وشركة خدمات مدفوعات "جيديا"، كما تم الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية "هللة" و"بيان باي"، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة في السوق قبل نهاية عام 2020".

وأشار المحافظ إلى ما حققته شركة المدفوعات السعودية من نجاحات في رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية، إذ بلغت نسبة ارتفاع التعاملات غير النقدية خلال النصف الأول من 2019 نحو 36 في المائة، متجاوزة النسبة المستهدفة في 2020 والبالغ 28 في المائة. وبين أن نتائج أداء أنظمة المدفوعات السعودية أظهرت نموا قياسيا في عدد عمليات نقاط البيع من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 57 في المائة بعدد 1.6 مليار عملية وبقيمة مالية بلغت 287 مليار ريال مسجلة بهذه القيمة نسبة نمو 24 في المائة، لافتا إلى أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية اتصال قريب المدى 918 مليون عملية نمو تجاوز 442 في المائة.

في حين احتلت تقنيات قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية نسبة 56 في المائة من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بقيمة مالية بلغت 94 مليار ريال، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزة 287 مليار ريال، نمو 24 في المائة مقارنة بالفترة عينها للعام 2018".

وأكد، أن "ساما" كونها الجهة الرقابية التي تعمل على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية للمدفوعات المالية، وتعتمد السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين، ملتزمة برفع نسبة التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع الأطراف، وبما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة.

ولفت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة المدفوعات السعودية تهدف إلى دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية، حيث تقوم الشركة يدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية وتنافس بناء.

وأضاف، "كما تعمل المؤسسة على تمكين المنظومة من تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافق من خلال توفير البنية التحتية ولتعزيز دور المؤسسة الرقابي لهذا القطاع الحيوي، فقد أنشأت مؤسسة النقد إدارة للرقابة على نظم وشركات المدفوعات وأصدرت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات التي روعي عند إعدادها الاطلاع على أفضل المبادئ والممارسات الدولة".

من جانبه، قال زياد اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، في رده على سؤال "الاقتصادية"، إن بدء العمل بمنظومة التحويلات الفورية بين المصارف بشكل مبدئي نهاية العام الجاري.

