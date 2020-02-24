رئيس أرامكو : أثر كورونا على طلب النفط قصير الأجل.. وأعمالنا مستمرة في الصين

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الاثنين إن مشروع الجافورة البالغة كلفته 110 مليارات دولار هو ثورة الغاز الصخري للمملكة ، وسيوقف حرق نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط لتوليد الكهرباء بحلول 2030 ويقلص الانبعاثات، مشيرا إلى أن الشركة طورت طريقة للتكسير بماء البحر لاستخدامها في حقل الجافورة

وقال الناصر إن الشركة تتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي قصير الأجل وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

تراجعت أسعار النفط هذا العام مع تأثر الطلب بالانتشار السريع للفيروس في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وانخفضت الأسعار مجددا اليوم مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات خارج الصين.

وقال الناصر "نعتقد أنه قصير الأجل وأنا على ثقة من أنه في النصف الثاني من العام سيحدث تحسن على صعيد الطلب، لاسيما من الصين.

"لا أعتقد أنه سيكون له تأثير طويل الأجل."

وأضاف أن أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لم تسحب موظفيها من الصين وأن أطقم التسويق الرئيسية التابعة لها ظلت هناك لإدارة أنشطة الشركة.

