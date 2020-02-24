بفعل مخاوف الطلب مع انتشار كورونا.. أسعار النفط تهبط أكثر من 3%

هبطت أسعار النفط ما يزيد عن ثلاثة في المائة اليوم، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة دول بخلاف الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلبا.

كما واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 2.16 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمئة إلى 56.34 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.93 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 51.45 دولار.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا "أسعار النفط ستظل عرضة للخطر إذ أن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح كورونا وباء".

وأضاف "بينما تشهد بعض أجزاء الصين تحسنا في الإحصاءات، فإن الأسواق المالية تظل في حالة من القلق حتى نبدأ في رؤية تحسن للوضع في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان".

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة في الصين اليوم إن أربع مقاطعات قلصت إجراءات الطوارئ المتعلقة بالاستجابة للفيروس.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال أمس إن أكبر مستهلك في العالم للطاقة سيجري تعديلا على السياسة للمساهمة في تخفيف الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد من تفشي الفيروس.

وقال جولدمان ساكس إن أسعار السلع الأولية قد تنخفض بشكل كبير قبل أن تساهم جهود تحفيز صينية في وقت لاحق من العام الحالي في أن يحقق القطاع عائدا متوقعا له على مدى 12 شهرا بنسبة عشرة بالمئة تقريبا.