"المراكز العربية" تدعو مساهميها للتصويت على إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

دعت شركة المراكز العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية "الاجتماع الأول" للتصويت على إصدار الشركة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 1,000,000,000 دولار (أو ما يعادلها من العملات المتعلقة الأخرى) والتي قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات وذلك وفقا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.
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