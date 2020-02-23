"البابطين" تمدد مذكرة استحواذ "ميتالوجلفا" على 49 % من حصة لشركتها في فرنسا لمدة شهرين

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات التمديد شهرين لمذكرة التفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49 % من حصص شركة البابطين فرنسا (إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بدولة فرنسا بقيمة 3 مليون يورو.

وأوضحت الشركة أن التمديد يعود لعدم الانتهاء من الصياغات القانونية لإتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعه بين الطرفين ولا يوجد أثر مالي لتمديد المذكرة.